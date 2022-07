PAMELA ANDERSON TOMMY LEE:

Barbara Costa per Dagospia

pamela anderson 9

Il pene di Tommy Lee è “grande come un guantone da boxe, è un caz*o di arnese che in bocca nessuna groupie riesce a tenerne più d’un terzo. Mai vista una cosa del genere. Ce l’hai il porto d’armi per quell’affare, Tommy?”. Parola di Ozzy Osbourne. E allora è per questo, è per tali dimensioni, che Pamela Anderson continua a gemere che il suo ex Tommy Lee sarà per sempre l’amore suo!

Chissà se Tommy “la stanza con pareti imbottite e imbracature al soffitto, per sc*parci legati” l’ha mai divisa con Pamela, se vi ha mai sc*pata legata Pamela… e comunque auguri a Pamela, di buon compleanno, il 1 luglio sono 55… e però io insisto sulla sua fissa per il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee: sui suoi cm penici non si discute, lui ce li ha fatti vedere, in quel sex tape che nei '90 fece sensazione: quel video di sesso rubato, in barca, tra Tommy e Pamela in luna di miele, sposati in bermuda lui, e in bikini bianco lei, dopo sole 96 ore che stavano insieme.

pamela anderson 8

Video di recente riscoperto quale oggetto di una serie tv, e… perché sì che l’abbiamo guardato, quel video sboccato… Dai, su: i sex tape dei famosi li guardiamo perché curiosi marci di sapere come lo fanno loro. Cioè di scoprire che orgasmano come chiunque altro.

pamela anderson playboy mansion (4)

Tommy Lee e Pamela Anderson si sono conosciuti al veglione di Capodanno 1995. Lo nota prima Pam, e gli fa arrivare uno shot al suo tavolo. Sedutosi accanto a lei, strafatto di ecstasy, Tommy le ha… leccato la faccia a mo’ di cane!

Hanno concepito il primo figlio sullo stesso letto dove Pamela lo ha partorito, e Tommy lo ha tirato fuori dalla sua vagina insieme all’ostetrica. Dopo 3 anni e un secondo figlio, e un tentativo di suicidio di lei, Pamela ha mandato per 6 mesi in galera Tommy per violenza domestica (lui è andato fuori di testa perché non trovava la padella per friggere le verdure per cena). Uscito dal carcere, Pamela se l’è risc*pato, e di gusto, e più volte, ma poi l’ha di nuovo mollato, e hanno divorziato.

pamela anderson playboy mansion

Si sono rimessi insieme nel 2008, ed è durata 2 anni. Varie groupie dicono che i Mötley Crüe hanno un’aurea sessuale prepotente e intossicante, e Pamelona lo sa bene: prima che con Tommy è uscita e ha sc*pato col cantante dei Mötley, Vince Neil. Lei nega - a Tommy l’ha negato - ma Nikki Sixx dice che è vero, e Nikki è il bassista dei Mötley e lui non ha subito il fascino letale di Pamela (“non me la sc*perei nemmeno coll’uccello di un altro”) ma sa che Pam è stata a letto con Vince: glielo ha detto Vince, e Vince conferma e rilancia che di quella sc*pata c’è pure un loro sex tape: ma quello che c’è sui siti porno, con Vince e due bionde, e una simile a Pamela… non è lei, bensì la ex pornostar Janine Lindemulder, tra le tante passate a letto e telecamera di Vince Neil, un serio cultore del genere…

pamela anderson by jeff koons

Ma Pamela, a quella “caz*o di testa sottosviluppata” di Tommy (Tommy Lee dixit) come lo ha spiegato che, se non con Vince Neil, un altro sex tape con lei e un rocker c’è, esiste, e dura 4 minuti, ed è lei con Bret Michaels dei Poison? Che poi quei 4 minuti sono quelli che Pam coi suoi legali non è riuscita a bloccare, visto che un’ora è la versione integrale.

Raccontano che quando Tommy lo ha saputo, di lei e di Bret, ha dato di matto: evidentemente Bret non ce l’ha grosso come lui ma lo sa usare meglio… ma poi a Tommy che gli frega, di chi Pamela ha sc*pato prima o dopo di lui??? Tommy s’è preso schiaffoni dal secondo marito di Pam, il metal Kid Rock. Da tempo si vocifera di un sex tape pure tra Pam e Kid Rock, ma dove sta, esiste? Mai visto…

pamela anderson playboy mansion

In ogni caso si è capito, che per Pamela Anderson è vizio, orgoglio, farsi filmare nelle sue abilità amatorie più goliardiche, e capirai, mica è la sola, bensì è la capostipite, di un metodo - il sex tape trafugato o finto tale - gradino di lancio per la fama mondiale. Kim Kardashian e Paris Hilton è in tal modo che sono diventate "qualcuno". E Rick Salomon, l’ex di Paris con Paris in un sex tape "rubato", Pamela se lo è di suo sposato, e mica una ma due volte, in terze e in quarte nozze…

Oh, non bestemmiamo! Non mettiamo nome e corpo della Hilton accanto a Pamela! Nessuna è Pamela, nessuna sarà mai Pamela. Le sue tettone sotto quel costume rosso da bagnina hanno fatto e registrato la Storia. Davvero qualcuno crede che nei '90 i cubani stessero ancora appresso a Castro??? Ma quando mai, stavano a trafficare sui balconi, e terrazzi, ovunque ci fosse posto e modo di celare l’antenna (tana migliore, i cassoni dell’acqua, svuotati) per collegarsi con la Florida, e vedersi Baywatch! E davvero c’è chi crede che gli iraniani stessero inchinati a quei religiosi barbuti che li ninnano?

pamela anderson

Macché, stavano prodi a rimirarsi le tettoniche falcate della Anderson! Le tette sono pop e sono politica, il c*lo è politica: battono ogni repressione. Le tette di Pamela Anderson hanno avuto la loro parte nello smuover verso la libertà l’Europa Orientale. Nei '90 di cosa avevano tanta paura, al Cremlino, per lagnarsi a Hefner, il quale imponeva su Playboy Russia le forme nude di Pamela?! Che quelle tette, che quel c*lo, la gloria di quel corpo facessero fremere di libertà (e di sesso) le loro donne. Una libertà OCCIDENTALE. Che a parole gli ipocriti spregiano, ma poi, nel pratico…

pamela anderson 10

In Inghilterra vietarono di affiggere i poster di Pamela in metropolitana perché… pericolosi per i viaggiatori! Ma la Anderson non ha mai spaventato nessuno, di sicuro non le donne, solo le donnette. Ecco Pamela Anderson secondo Natalia Aspesi: “Una radiosa e polposa creatura bionda, risata facile, seno debordante e dondolante, teleinventata, artificiale, disposta a farsi fotografare in bikini da un muro umano di professionisti disperati”. Gesù, l’invidia fa sragionare!

pamela anderson 11

La verità è che le donne, quelle senza fisime, Pamela Anderson le ha armate. A migliaia l’hanno imitata, non per inferiorità, ma per p-o-t-e-r-e. Nessuna femminista anni '70, e struccata e inviperita, col suo reggiseno bruciato (e seni penduli) ha avuto un seguito pur minimamente paragonabile a quello di Pamela. Dice Pamela Anderson: “Io sono una professionista e sono indipendente. Ho la fortuna di fare il lavoro che mi piace, e guadagno bene. Siano benedetti hot pants e tacchi alti! Io mi sono sempre mantenuta da sola, e ho cresciuto due figli da madre single. Non ho bisogno di nessuno”.

Ehi, sarà vero che, nel 1989, al suo primo servizio per Playboy, per il nervoso, Pamela ha vomitato addosso alla truccatrice? E che è stata “amica intima” di Putin? Lo sapremo presto: a breve dovrebbe uscire l’autobiografia di Pamela, dove spero ci spieghi in dettaglio se, quando stava col calciatore Adil Rami, stava pure con Julian Assange, oppure no, era Rami ad avere una doppia vita, già una (ex) moglie, o una amante, o due, o che ne so.

