PAMELA ANDERSON, L’ITALIA HA BISOGNO DI TE! – QUEST’ANNO SULLE SPIAGGE ITALIANE MANCANO I BAGNINI, GLI STABILIMENTI BALNEARI FATICANO A TROVARLI - IL MOTIVO? PER POTER LAVORARE COME BAGNINO È NECESSARIO CONSEGUIRE UN BREVETTO. OLTRE A QUESTO, SERVE PREPARAZIONE FISICA E PSICOLOGICA, IN MOLTI NON SE LA SENTONO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI EMERGENZA, EPPURE LO STIPENDIO NON È MALE….

Estratto dell’articolo di Claudia Osmetti per “Libero quotidiano”

Di incidenti, purtroppo, ne capitano sempre. Ma di bagnini ce ne sono sempre meno. Questo fine settimana, nel Pisano, sono morti due bagnanti: un 39enne di origini polacche, a Bocca di Serchio, che si è trovato in difficoltà dopo essersi tuffato assieme al figlio e un altro ragazzino; e un 48enne italiano, poco più a sud, che è stato trascinato via dalle correnti e non c’è stato nulla da fare. Due drammi, due tragedie. […]

L’altra faccia della medaglia è che trovare dei bagnini qualificati, ormai, è un terno al lotto. Chiariamocelo subito: la maggior parte delle nostre spiagge è presidiata e sicura. […] Però il punto è che la stagione oramai è ufficialmente partita, i bagnasciuga sono pieni, e i lidi faticano (un po’ come i ristoratori, gli albergatori, gli imprenditori) a trovare dipendenti da piazzare occhi e sguardo fissi al mare, con la maglietta e il costume rosso, con la barca a remi per le emergenze e il salvagente a portata di mano.

Il punto è che a Ferrara, quegli “angeli del Mediterraneo” scarseggiano e le società sono in affanno; che nella barese San Girolamo sono comparse quelle segnalazioni - «Attenzione, balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio»; […]

E non è perché si guadagna poco (gli stipendi oscillano tra i 1.400 e i 1.500 euro al mese), è che alcuni «non se la sentono, magari non piace stare otto ore su una torretta, sotto il sole. È cambiato il mondo», si sfoga, per esempio, sulle pagine de Il Resto del Carlino, Alex Bellotti, che coi suoi 44 anni è un veterano di Ferrara.

È cambiato anche il lavoro del bagnino, però: tanto per cominciare nessuno può improvvisarsi bay-watch, no una quisquilia: si tratta, numeri alla mano, di circa il 30% di quelli che sarebbero necessari per farci fare ferie tranquille e poi, alla fine, il problema riguarda un po’ tutti.

Non solo gli stabilimenti che fanno i salti mortali per lavorare nei tre mesi in cui noi lavoriamo di meno. L’antifona è quella di sempre: non è nemper avere il brevetto serve un corso (spesso, a frequentarlo, sono i ragazzi che ancora vanno a scuola e che, a inizio stagione, sono ancora sui libri). Ci vuole preparazione, ci vuole pratica. […]

