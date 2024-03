PAMELA ANDERSON SCANSATE! – L’ULTIMA BAGNINA CAPACE DI TURBARE I SOGNI DI MIGLIAIA DI PIPPAROLI È DONNA D’ERRICO: LA 56ENNE, ENTRATA NEL CAST DELLA SERIE ALLA SETTIMA STAGIONE, È ANCORA UNA BOMBA SEXY - DOPO QUALCHE ORA DI MANUTENZIONE SUL LETTINO DEL CHIRURGO ESTETICO, IL VISO È COMPLETAMENTE TRASFORMATO DALLA CHIRURGIA, MA LEI PUNTA TUTTO SULLE MEGA TETTONE E SUL LATO B SCOLPITO NEL MARMO: PER NON DELUDERE I SUOI AMMIRATORI HA GIÀ APERTI UNA PAGINA ONLYFANS E…

Donna D'Errico è ancora una bellezza esplosiva. La modella e attrice che negli anni 90 ha turbato i pensieri di milioni di adolescenti con le sue corse sulla spiaggia di Los Angeles con il costume rosso da bagnina di "Baywatch", è in qualche modo tornata alle origini. Rivelatasi infatti posando senza veli per "Playboy", oggi ha una sua pagina Only Fans nella quale offre scatti di come mamma l'ha fatta. Alla soglia dei 56 anni, che compirà il 30 marzo, è ancora in forma strepitosa e sfrutta la sua bellezza a fini "imprenditoriali".

D'altro canto le occasioni nel mondo dello spettacolo per lei si sono fatte col tempo sempre più rare. A partire dal 2010 i film in cui Donna D'Errico è apparsa si contano sulle dita di una mano e si tratta per lo più di produzioni indipendenti, mentre per la tv, negli ultimi anni si è dovuta accontentare soprattutto di ospitate in reality come "Hell's Kitchen", "Celebrity Ghost Stories" e "Celebrity Paranormal Project".

Dalle foto nuda alla popolarità tv

Il suo momento d'oro la D'Errico lo ha vissuto nella seconda metà degli anni 90, quando entrò nel cast di "Baywatch" a partire dalla settima stagione, forte del successo riscosso come playmate protagonista del paginone centrale della celebre rivista per soli uomini nel numero di settembre 1995. […]

Il matrimonio con Nikki Sixx

Donna D'Errico è stata sposata per undici anni con Nikki Sixx, chitarrista dei Motley Crue, seguendo le orme dell'altra bagnina per eccellenza, Pamela Anderson, sposata a Tommy Lee, batterista della stessa band. La D'Errico e Sixx hanno divorziato nel 2007. I due si erano già separati poco dopo la nascita della figlia, nel 2001m per poi riconciliarsi mesi dopo, quando Sixx, tossicodipendente, completò la sua riabilitazione. La D'Errico ha poi chiesto il divorzio il 27 aprile 2006, adducendo differenze inconciliabili. Prima del matrimonio con il chitarrista la modella aveva avuto un figlio nel 1993, il compositore cinematografico Rhyan D'Errico.

