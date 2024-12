3 dic 2024 15:40

PANCIONE? NO, ILLUSIONE - LA PORNOSTAR VALENTINA NAPPI SI AUTO-SMENTISCE RIVELANDO DI NON ESSERE INCINTA, COME AVEVA FATTO CREDERE - L'ATTRICE HARD AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO SUI SOCIAL IN CUI FA VEDERE UN PRESUNTO PANCIONE, MA IN REALTÀ È UN CUSCINO PIAZZATO SOTTO L'ABITO - LA NAPPI SFOTTE GLI ALLOCCHI: "SIETE DAVVERO CAPACI DI GIUDICARE LA REALTÀ?" (VISTA LA "PROFESSIONE", UN INCIDENTE DI PERCORSO ERA POSSIBILE)