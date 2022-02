LA PANDEMIA CI HA RESO PIU' VECCHI - SECONDO UN ARTICOLO PUBBLICATO SU "NATURE", IL COVID HA ACCELERATO IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO, ANCHE DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS - ALCUNI SI SONO ACCORTI DI AVERE PIU' RUGHE, CAPELLI BRIZZOLATI, ARTICOLAZIONI SCRICCHIOLANTI E UNA SENSAZIONE CRONICA DI LANGUORE - COLPA DELLO STRESS ACCUMULATO IN QUESTI DUE ANNI E...

Dagotraduzione dal New York Times

effetti del covid sul cuore 4

Avevo 43 anni quando è iniziata la pandemia. Ora ne ho 60 anni.

La cosa sembrerebbe sfidare le leggi della fisica e del buon senso, ma il tasso di invecchiamento non è così semplice come si pensava una volta. E il burnout da pandemia, sebbene non sia una condizione elencata nel dizionario medico di Mosby, è una cosa reale, un indebolimento dello spirito, se non del corpo.

Un articolo pubblicato il mese scorso sulla rivista scientifica Nature ha suggerito che la pandemia ha accelerato il processo di invecchiamento, non solo per i milioni di persone che hanno contratto il virus, ma anche per coloro che sono stati colpiti dallo sconvolgimento e dall'isolamento della vita remota. Alcuni hanno notato pelle rugosa, capelli brizzolati, articolazioni scricchiolanti e una sensazione cronica di bla, descritta dallo psicologo Adam Grant come "languente".

terapia intensiva covid

Le molte persone che hanno avuto il Covid-19, dopo la guarigione si sono sentite «più vecchie», ha detto Alicia Arbaje, professore associato presso la Johns Hopkins University School of Medicine. Per altri, c'è stata l'impressione di essere gettati fuori rotta.

«È il senso di disconnessione dal tuo scopo: “Perché sono qui?”», ha detto il dottor Arbaje, specializzato in medicina geriatrica. «Una volta che inizi a perdere il contatto con questo, si crea un senso di stress cronico, che può accelerare direttamente l'invecchiamento».

Nel suo posto di lavoro, il Johns Hopkins Bayview Medical Center di Baltimora, la dottoressa Arbaje ha notato quello che ha definito uno "stress morale" tra i suoi colleghi e su sé stessa. Si manifesta con aumento di peso, occhiaie, caduta dei capelli, stanchezza profonda.

covid sogni 4

«È questa mancanza di luminosità», ha detto il dottor Arbaje. «La piena estensione della loro persona non si vede. Sono stanchi».

In parte a causa del mio lavoro di scrittore, che può lasciarmi sedentario anche nei momenti migliori, ho passato quasi due anni seduto curvo alla mia scrivania. A volte accendo il portatile e lo porto sul divano. Anche se mi assillano i pensieri sulla necessità di allenarmi, scopro che non riesco a staccarmi dallo schermo.

Il mio mondo si è rimpicciolito nei due anni in cui ho lavorato da casa. Mi ritrovo ad aspettare con impazienza la posta e "PBS NewsHour". Il mio maglione preferito, così orgoglioso e fresco nel 2019, è diventato floscio e sfocato. Ora lo chiamo il mio maglione di casa.

covid sogni 3

Non riuscivo a convincermi a unirmi alla mania del Peloton o al boom della corsa e la mia capacità aerobica è diminuita. Mentre trasportavo mio figlio su una collina, ero così senza fiato che ho pensato di andare in ospedale.

Ho descritto la mia routine pandemica a Ken Dychtwald, uno psicologo e gerontologo, dicendo che mi aveva fatto sentire come un sessantenne. Il dottor Dychtwald, che ha 71 anni, non ha accolto con favore questa osservazione.

Ci sono molte persone tra i 60, i 70 e gli 80 anni che conducono una vita attiva, mi ha detto, e non hanno permesso alla pandemia di smorzare il loro umore o impedirgli di fare esercizio.

smart working 8

Il Dr. Dychtwald fa parte di questo gruppo. Oltre a gestire la sua società di ricerca e consulenza, Age Wave, con sua moglie, Maddy, è andato a nuotare tutti i giorni durante la pandemia. Lui e sua moglie hanno anche adottato una dieta antinfiammatoria.

«E pratico yoga ogni giorno», ha detto.

Tuttavia, ha riconosciuto che la pandemia è stata dura per tutti.

«Sono d'accordo con te sul fatto che siamo tutti invecchiati», ha detto il dottor Dychtwald. «Siamo tutti invecchiati durante il Covid in modi drammatici».

smart working 7

Gli ho chiesto se avesse qualche idea sul motivo per cui mi sentivo così stanco tutto il tempo e non riuscivo a fare esercizio.

«Probabilmente è depressione», ha detto. «Lo associ all'invecchiamento. Questo passerà». La prospettiva che mi mancava, suggerì, potrebbe arrivare quando avrò effettivamente 60 anni.

«Le persone anziane sono più inclini a provare gratitudine per ciò che hanno vissuto e per ciò che hanno», ha affermato il dottor Dychtwald. «L'intelligenza emotiva aumenta con l'età».

L'altro giorno, con un po' di fatica, mi sono allacciato le scarpe da corsa e sono andato a fare jogging. Ma puoi davvero chiamarlo jogging quando percorri 10 isolati prima che il fuoco nei tuoi polmoni ti faccia alzare ansimando? Dopo due anni al computer accovacciato, muovermi in piedi era strano, innaturale e mi chiedevo se il mio declino fosse irreversibile.

smart working 6

Il dottor Arbaje, della Johns Hopkins, mi ha detto che non era così.

«Finché riusciamo a riportare il corpo in allineamento, si tratta di lasciarlo fare ciò che sa fare», ha detto, «che è rigenerarsi e riprendersi».

Ma aveva un avvertimento inquietante: «È difficile dire se il Covid abbia avuto un impatto permanente e se si sia davvero mangiato qualche anno. Non lo sapremo, forse per qualche decennio».

