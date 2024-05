PANDEMIA, GUERRE… MANCA SOLO L’INVASIONE DEGLI INSETTI. AH NO, ABBIAMO ANCHE QUELLA! – LO STATO AMERICANO DEL NEVADA È INVASO DA CICALE E GRILLI. MILIARDI DI ESEMPLARI SONO SPUNTATI E HANNO “PRESO D’ASSALTO” I GIARDINI DELLE ABITAZIONI – LA POLIZIA SEGNALA DIVERSI INCIDENTI STRADALI CAUSATI DAI GRILLI: SE VENGONO SCHIACCIATI LASCIANO UNA SCIA DI LIQUIDO CHE RENDE LE STRADE ESTREMAMENTE SCIVOLOSE…

[…] Per gli abitanti di alcuni stati degli Usa è la dura realtà. L'invasione delle cicale è in realtà un fenomeno affatto nuovo per il Paese nel mese di maggio, ma quest'anno la situazione si è fatta ancora più preoccupante a causa dell'emergere di due diversi tipi di cicale in occasione del rituale di accoppiamento. Come riporta Cbs News, sono stati decine di miliardi gli esemplari spuntati dal terreno per un raro evento sincronizzato che si è verificato, l'ultima volta, ben 221 anni fa.

Sebbene le cicale sia innocue per gli esseri umani, rimangono comunque fastidiose per molti, specialmente a causa dei grandi numeri e del forte rumore che producono durante l'accoppiamento. Moltissimi utenti hanno usato i loro account social per condividere clip dell'invasione, a cui si è aggiunta quella dei grilli mormoni (in particolare in Nevada, Stati Uniti).

In alcuni casi, i grossi sciami di insetti hanno provocato disagi, specialmente al traffico.

Secondo quanto riporta Cbs News, infatti, gli agenti hanno segnalato diversi incidenti stradali causati dai grilli, anche perché se vengono schiacciati lasciano una scia di liquido che rende le strade «estremamente scivolose e imprevedibili per quanto riguarda la distanza di arresto», ha detto l'ufficio dello sceriffo della contea di Eureka.

