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LA PANDEMIA HA UCCISO LE PARTITE IVA - LA CGIA DI MESTRE HA CALCOLATO CHE DA FEBBRAIO 2020 IL NUMERO COMPLESSIVO DI LAVORATORI INDIPENDENTI E' SCESO DI 302 MILA UNITA' (-5,8%) - NELLO STESSO PERIODO I DIPENDENTI SONO DIMINUITI DI 89 MILA (-0,5%) - IL PICCO MASSIMO DELLA CRISI DEL LAVORO AUTONOMO E' STATO TOCCATO NEL MARZO DEL 2004, POI C'E' STATA UNA CONTINUA "EMORRAGIA" - A GENNAIO DI QUEST'ANNO SIAMO ARRIVATI ALLA QUOTA PIU' BASSA...-
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“NÉ CON LO STATO NÉ CON I NO VAX È UN LUSSO CHE ORA NESSUNO PUÒ CONCEDERSI” – MICHELE SERRA MANDA UN MESSAGGIO AI NOVAXISTI DE’SINISTRA - "I DISORDINI ROMANI DI IERI CERTIFICANO IN MODO DEFINITIVO L'EGEMONIA POLITICA DEI FASCISTI SUL MOVIMENTO NO VAX. LO STATO STA VINCENDO, ED È UNA VITTORIA DEI CITTADINI VACCINATI..." - VIDEO
FLASH! “L’ULIVO NON E’ UNA POCHETTE” – ARTURO PARISI, INVENTORE DELL’ULIVO STRONCA "IL CAMPO LARGO" DI LETTA CON DENTRO "L'AVVOCATO DEL POPOLO" E QUEL CHE RESTA DEI GRILLINI (IACOBONI TWEET) – RENZI METTE IL CARICO: "L'ULIVO È UNA PIANTA BELLISSIMA, IL RICHIAMO A QUELLA STAGIONE TRASUDA PIÙ NOSTALGIA CHE FUTURO. 25 ANNI FA C'ERA UN MONDO DIVERSO, UN'ITALIA DIVERSA, UNA LEGGE ELETTORALE DIVERSA”
DEL VECCHIO-NAGEL: PARI E PATTA - MEDIOBANCA ACCOGLIE UNA DELLE DUE PROPOSTE DI CAMBIARE LA GOVERNANCE INOLTRATE DAL PAPERONE DI AGORDO, E RILANCIA CON UNA PROPOSTA ALTERNATIVA. PIAZZETTA CUCCIA A FAVORE DELLE MINORANZA DI MERCATO E ASSICURANDO UN POSTO NEL BOARD AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - DELFIN, LA HOLDING DI DEL VECCHIO, SI DICE SODDISFATTA
UNA SERATA DI TERRORE ANCHE AL POLICLINICO UMBERTO I A ROMA: 40 MANIFESTANTI NO GREEN PASS HANNO ASSALTATO IL PRONTO SOCCORSO PER LIBERARE UN FERMATO CHE ERA STATO PORTATO IN OSPEDALE – FERITA UNA INFERMIERA COLPITA DA UNA BOTTIGLIATA, 2 AGENTI CONTUSI - "HANNO BLOCCATO ANCHE LA SALA EMERGENZE" – VIDEO
"UN FLIRT CON LA PELLEGRINI? MAI, LEI STA SU UN PIEDISTALLO" – ROSOLINO ROSOLA IN PADELLA LA "DIVINA" A CUI NEL 2013 DIEDE DELLA MALEDUCATA, DOPO UNA QUERELLE TRA LEI E LA FEDERNUOTO: “FEDE O LA AMI O LA ODI. NON HA BISOGNO DI METTERSI NUDA PER RICHIAMARE ATTENZIONE. GENERA UN "EFFETTO DOLBY": A PARITÀ DI PRESTAZIONE BATTE PER RITORNI UN PALTRINIERI CHE HA GIÀ VINTO PIÙ DI ME E DI LEI" – LA REPLICA AL VELENO DELLA PELLEGRINI: “A QUALCUNO RODE IL CULO, SE VOGLIAMO FARE I PALADINI DELLA GIUSTIZIA ALMENO DICIAMO LE COSE ESATTE” - VIDEO
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...