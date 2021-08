CONTRORDINE, NON SAPPIAMO FARE SQUADRA - UN MESE FA ESALTAVAMO IL GRUPPO DI MANCINI CHE HA TRIONFATO AGLI EUROPEI DI CALCIO, ORA REGISTRIAMO LA CRISI DI SISTEMA DEGLI SPORT NON INDIVIDUALI ALLE OLIMPIDAI DI TOKYO: TUTTI FUORI I SEI TEAM AZZURRI E ZERO MEDAGLIE, DAL BASKET AL VOLLEY PASSANDO PER LA PALLANUOTO - UN DISASTRO SIMILE NON SUCCEDEVA DA PECHINO 2008: HANNO DELUSO LE STELLE GALLINARI, ZAYTSEV ED EGONU. AL RIENTRO IN ITALIA SARÀ TEMPO DI PROCESSI...