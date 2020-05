6 mag 2020 11:53

LA PANDEMIA NON CI HA RESO MIGLIORI – A BOLOGNA UNA 31ENNE HA RUBATO IL BANCOMAT A UN’ANZIANA DI 71 ANNI MORTA PER CORONAVIRUS E HA USATO I SOLDI PER SALDARE I DEBITI: DOPO ESSERE ENTRATA IN POSSESSO DEL PIN, LA DONNA HA APPROFITTATO DEL RICOVERO DEI PARENTI DELLA VITTIMA PER SALDARE UN VECCHIO DEBITO DI 10MILA EURO CHE AVEVA CON UN ISTITUTO DI CREDITO E…