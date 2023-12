PANETTONE, PANDORO, PANDOLCE E PANFORTE: COME MAI ALCUNI DEI DOLCI NATALIZI PIU' FAMOSI DERIVANO DAL PANE? - IL PANE È UN SIMBOLO IMPORTANE DELLA TRADIZIONE CRISTIANA ED È PER QUESTO CHE A NATALE VIENE IMPREZIOSITO CON ZUCCHERO, BURRO, CANDITI E CHI PIU' NE HA PIU' NE METTA - LA PRIMA DOCUMENTAZIONE CERTA DEL PANETTONE RISALE AL 1395, QUANDO I FORNI MILANESI FURONO AUTORIZZATI A...

Estratto dell'articolo di Giacomo A. Dente per “il Messaggero”

[…] Tutto comincia dal pane, simbolo potente della tradizione cristiana, ma anche spartiacque tra penuria ed abbondanza. Per questo, almeno una volta all'anno, il pane diventava ancora più prezioso e […]La nostra tradizione delle Feste abbonda non per caso di panettone, pandoro, parrozzo, panpepato, pandolce, tutti nomi che riconducono al pane.

PANETTONE E PANDORO

Sotto il profilo storico, sgombrando il campo dalle infinite favole e leggende, la prima documentazione certa riguarda Milano dove, dal 1395, i forni erano autorizzati a interrompere la produzione del pane per i poveri, a base di miglio, per un pane di frumento che, arricchito con zucchero, burro e zibibbo, diventava pane da Signori, un pane di Tono', simbolo per eccellenza dei dolci di Natale con una trasversalità che accomunava tutte le classi sociali. […]

DERIVAZIONE

E lo stesso discorso vale per il pandoro veronese, probabile derivazione del Nadalin medioevale, rivitalizzato nella forma tipica di stella ad otto punte e brevettato nel 1884 da Domenico Melegatti. Così come è medioevale, salvo poi essere stato migliorato nell'800, il pandolce genovese, portato ad eccellenza dalla famiglia Grondona: lievito madre rinfrescato ogni giorno, per un impasto ricco e corposo che deve la sua morbidezza alla vera macedonia di frutta che si trova al suo interno (mele, pere, ananas, buccia d'arancia, uva passa e veri semi di anice).

[…] Le tradizioni sono però solo una parte di questa lunga storia, perché lentamente ai fornai si sono andati a sostituire chef e pasticcieri. Basti pensare all'invenzione del parrozzo, diventato dolce del cuore di Gabriele D'Annunzio, basato sulla simulazione di un pane al forno, giocando il tutto su uova, farina di mandorle e glassa al cioccolato.

