AEROPORTI: BOLOGNA, VOLI DIROTTATI PER SICUREZZA, ALERT CREATO DA MACCHINARIO PER ERRORE

(Adnkronos) - Aeroporto di Bologna chiuso per due ore, voli dirottati per sicurezza. Ma è un errore. E' quanto trapela da fonti investigative.

All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, un nuovo macchinario arrivato di recente all’aeroporto che, non è ancora chiaro se per errore umano o tecnico, avrebbe creato un alert in quanto sembrava ci fosse una sagoma di una pistola in una valigia.

(ANSA) - L'Aeroporto di Bologna è chiuso per motivi di sicurezza da poco dopo le 16. A quanto si apprende, gli agenti della Polaria avrebbero trovato una pistola in una valigia. Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, sono stati dirottati su destinazioni alternative.

