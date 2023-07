PANICO TRA I BAGNANTI DELLE SPIAGGE SICILIANE, DOVE SONO IN AUMENTO GLI AVVISTAMENTI DI SQUALI IN ACQUA - NEI GIORNI SCORSI CI SONO STATE CINQUE SEGNALAZIONI IN GIRO PER L'ISOLA, DA PALERMO A MESSINA - LE SPECIE PIÙ AVVISTATE SONO LE VERDESCHE (ANCHE CONOSCIUTO COME SQUALO AZZURRO), MA C'È CHI GIURA DI AVERE VISTO ANCHE ESEMPLARI DI SQUALO MARTELLO - GLI ESPERTI INVITANO ALLA CALMA: "GLI SQUALI NORMALMENTE NON ATTACCANO SE NON SONO SPAVENTATI". E INSISTONO CHE GLI AVVISTAMENTI SIANO NORMALI, MA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Riccardo Lo Verso per "il Messaggero"

[…] Cinque avvistamenti di squali in pochi giorni nell'estate siciliana. Gli animali si sono spinti sotto costa. […] Nessun allarme, però. «Gli squali sono animali che fuggono dall'uomo e normalmente non attaccano se non sono spaventati», spiega Gianluca Sarà, docente di Ecologia del dipartimento di "Scienze della Terra e del Mare" dell'Università di Palermo. […]

Il video è diventato virale. Una decina di giorni fa una verdesca è arrivata a pochi metri da un uomo che nuotava nel mare di Oliveri, sempre in provincia a Messina. «Fuori dall'acqua, fuori», urlavano dalla spiaggia. Una scena che evocava quelle viste al cinema nelle pellicole sul più grande predatore del mare. Il bagnante ha tirato fuori energie che neppure credeva di possedere per aumentare il ritmo delle bracciate e allontanarsi il prima possibile da quella pinna che gli zigzagava intorno. Due giorni dopo un altro esemplare è stato avvistato in località Fondachello a Santa Flavia, frazione marinara in provincia di Palermo.

Quindi a largo (mica tanto) del litorale di Casteldaccia, sempre nel Palermitano. Non solo verdesche, comunemente chiamate squali azzurri. C'è chi giura di avere visto un esemplare di squalo martello nei giorni scorsi al largo delle coste catanesi. Sono entrambe specie protette.

[…] Nel caso in cui ci si imbatta in uno squalo il consiglio è uno: niente panico e rientrare subito a riva, perché è vero che non attaccano l'uomo, ma la mole e la dentatura sono comunque fattori di rischio. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Per gli esperti gli avvistamenti di squali rientrano nella normalità. Diventano straordinari per la diffusione social delle immagini.

Una cassa di risonanza che aumenta la curiosità, la amplifica fino a renderla psicosi. La loro presenza sotto costa è legata principalmente a ragioni di accrescimento, dunque alla disponibilità di cibo, che è più abbondante nei bassi fondali. L'uomo, però, ci mette sempre del suo in senso negativo: «Gli squali seguono le rotte del cibo aggiunge Sarà che sono cambiate. Molto dipende dal disturbo umano dovuto al traffico nautico, dalla pesca intensiva e dall'aumento delle temperature. Il surriscaldamento delle acque è una conseguenza diretta del comportamento umano. E così conclude il docente universitario gli squali si spingono altrove. Dai fondali profondi e dal mare aperto fin sotto costa per cercare il cibo. Non sono fenomeni nuovi nel mar Mediterraneo, ma vanno monitorati e studiati».

