21 ago 2023 11:45

PANICO AL CONCERTO DI LANA DEL REY IN MESSICO: CENTINAIA DI PERSONE SONO CADUTE A TERRA IMPROVVISAMENTE. IL MOTIVO? UN FAN FURBETTO HA INIZIATO A SGOMITARE PER OTTENERE IL POSTO PIÙ VICINO AL PALCO. DA LÌ È PARTITA UNA MAXI LITE – I SOCCORSI NON SONO INTERVENUTI PER SOCCORRERE I FERITI, CHE HANNO DOVUTO RAGGIUNGERE L'OSPEDALE PIÙ VICINO CON LE PROPRIE GAMBE (PER FORTUNA, STAVANO BENE) - VIDEO