PANICO A HOLLYWOOD: LO SCIOPERO DI ATTORI E SCENEGGIATORI RISCHIA DI ROVINARE GLI OSCAR – PER IL 18 SETTEMBRE È PREVISTA LA PREMIAZIONE DEGLI EMMY. MA, SENZA LA PRESENZA DELLE STAR, LA FOX, CHE DETIENE I DIRITTI DELLO SHOW, FARA’ SLITTARE L'EVENTO – E POTREBBE SALTARE ANCHE L'INIZIO DELLA STAGIONE DEGLI OSCAR, PREVISTA PER NOVEMBRE CON GLI ACADEMY'S GOVERNORS AWARDS – ALLE PROTESTE SI È UNITA LA “STELLINA” DEM OCASIO-CORTEZ, SEMPRE PRONTA A PRENDERSI LA SCENA...

Estratto dell’articolo di Simona Siri per “La Stampa”

SCIOPERO DI ATTORI E SCENEGGIATORI DI HOLLYWOOD

Nessuno lo dice apertamente, ma tutti lo pensano: lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori americani durerà fino al 2024, con enormi conseguenze sugli Emmy e gli Oscar. Lo sciopero SAG-AFTRA è iniziato a mezzanotte del giorno dopo l'annuncio delle nomination agli Emmy, interrompendo immediatamente la partecipazione di tutti i nominati alla fase 2 della stagione dei premi televisivi e mettendo in discussione la data della cerimonia di premiazione, fissata per il 18 settembre.

Gli Emmy hanno già tenuto una cerimonia durante un boicottaggio del SAG nel 1980, con un solo candidato che si è presentato, ma l'idea di tenere una trasmissione tv senza attori che facciano da presentatori o siano presenti come candidati è chiaramente un fallimento per la Television Academy e per Fox, la rete che detiene i diritti dello spettacolo.

Alexandria Ocasio-Cortez protesta insieme a attori e sceneggiatori di hollywood

[…] la grande domanda è se la cerimonia verrà spostata e, in tal caso, a quando. Fonti vicine a Fox hanno detto a TheWrap che se lo spettacolo dovesse essere spostato, la più vicina data praticabile sul calendario della rete sarebbe a gennaio.

La stagione degli Oscar inizia ufficiosamente il 14 novembre con gli Academy's Governors Awards, un evento creato per distribuire Oscar onorari e premi speciali come il Jean Hersholt Humanitarian Award e diventato, negli anni, un vero e proprio evento della campagna Oscar con gli studios e le piattaforme di streaming che acquistano tavoli e li riempiono con le star dei loro film in competizione nelle varie categorie.

Se lo sciopero dovesse essere ancora in corso a novembre – cosa probabile – Angela Bassett potrà ritirare il suo Oscar onorario, perché è un premio alla carriera, ma altri attori non potrebbero partecipare a nome dei loro progetti in corso. E se gli attori non ci sono, gli studios compreranno lo stesso i tavoli? E se sì, con chi li riempiranno?

[…] Magari tutte queste previsioni non si avvereranno e tutto tornerà normale prima del previsto, ma se i duri scendono in campo quando il gioco si fa duro, la presenza, qualche giorno fa, della deputata Alexandria Ocasio-Cortez insieme agli attori newyorkesi dice il contrario: la strada per raggiungere un accordo è ancora lunga e questo è solo l'inizio.

preparativi al dolby theatre per la cerimonia degli oscar premi oscar 2.

