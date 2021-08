PANICO A PERUGIA – SCATTA L'ALLARME ANTI INCENDIO SU UN AEREO FERMO ALL’AEROPORTO DELLA CITTÀ UMBRA, POCO PRIMA DEL DECOLLO – SULLA PISTA SONO ARRIVATI I MEZZI DEI VIGILI DEL FUOCO E ANCHE DELLE AMBULANZE. LE FIAMME FORTUNATAMENTE NON SONO MAI PARTITE. CON OGNI PROBABILITÀ A FAR SCATTARE IL SEGNALE È STATA UNA...

FALSO ALLARME INCENDIO AEREO PERUGIA

Falso allarme in fase di decollo. A bordo di un aereo ancora fermo all'aeroporto di Perugia si è scatenato il panico dopo l'avvio dell'allarme antincendio. In realtà, è stato successivamente accertato, le fiamme sul volo non ci sono mai state. Con ogni probabilità a far scattare il segnale sarebbe stata una depressurizzazione della cabina.

Quest'ultima - ha appreso l'Ansa dallo scalo umbro - ha provocato un aumento della temperatura all'interno della cabina. I sensori hanno quindi fatto partire l'allarme per il fuoco e a quel punto il pilota ha abortito la procedura di decollo e dato l'allarme. Da qui la necessità di ulteriori controlli che hanno richiesto l'attivazione delle procedure previste in questi casi. Sulla pista si sono schierati subito i mezzi dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo in pista sono piombate - in via del tutto precauzionale - diverse ambulanze e un'auto medica. L'aereo si è fermato su un punto prestabilito della pista dove sono stati eseguiti i controlli per l'allarme incendio che però hanno dato esito negativo. Dopo alcune verifiche il velivolo con a bordo l'equipaggio e alcuni passeggeri è potuto ripartire. Tutto è bene quel che finisce bene, visto che nessuna ripercussione è stata registrata per il normale traffico dell'aeroporto umbro.

