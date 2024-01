PANICO IN QUOTA - PAURA SU UN BOEING 737 MAX 9 DELLA ALASKA AIRLINES PARTITO DA PORTLAND, IN OREGON, E DIRETTO A ONTARIO, IN CALIFORNIA: POCO DOPO IL DECOLLO UNO DEI PORTELLONI SI È STACCATO IN VOLO, CAUSANDO LA DEPRESSURIZZAZIONE DELLA CABINA E COSTRINGENDO I PILOTI A UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA - LA COMPAGINA AEREA HA DECISO DI METTERE A TERRA TUTTI I SUOI 65 BOEING 737 MAX 9: L’AEREO SUL QUALE SI È VERIFICATO L’INCIDENTE È STATO CONSEGNATO QUATTRO MESI FA E... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Leonard Berberi per www.corriere.it

si stacca portellone sul volo alaska airlines 2

Alaska Airlines, una delle compagnie più importanti degli Stati Uniti, ha messo a terra «temporaneamente» tutti i suoi 65 Boeing 737 Max 9 — stesso modello, ma poco più grandi dei Max 8 — per sottoporli a ispezioni dopo che il portellone di un velivolo (ma tecnicamente sigillato) si è staccato in aria costringendo un volo a un atterraggio di emergenza. Gli investigatori dell’ente federale dell’aviazione statunitense (Faa) e dell’Ntsb stanno indagando sull’incidente e presto dovranno decidere se fermare i 737 Max 9 negli Usa per ulteriori accertamenti o si tratta di un caso isolato. Secondo le prime informazioni lo stesso aereo aveva mostrato due problemi di pressurizzazione già il 4 gennaio scorso.

si stacca portellone sul volo alaska airlines 4

Il volo Alaska Airlines 1282 era partito alle 16.52 locali di venerdì (l’1.52 di sabato notte in Italia) da Portland, in Oregon, con 174 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio e destinazione Ontario, California. Ma appena arrivato a quota 16.300 piedi (4.968 metri) — sei minuti dopo il decollo — ha iniziato a scendere tornando verso lo scalo originario volando per appena 19 minuti complessivamente, come mostrano i tracciati del sito specializzato Flightradar24. Il fatto che l’incidente si sia verificato subito dopo il decollo ha scongiurato conseguenze peggiori: i passeggeri in quel momento avevano ancora le cinture allacciate e nel sedile 26A — quello più vicino al portellone — non sembrava esserci nessuno.

si stacca portellone sul volo alaska airlines 3

Una volta a terra una persona è stata soccorsa per «ferite lievi». I passeggeri hanno raccontato via social e alle tv locali che il portellone si è improvvisamente staccato in volo [...]A quel punto le mascherine dell’ossigeno sono scese giù, a causa della depressurizzazione della cabina, e tutti le hanno indossate aspettando la discesa a Portland. [...]

si stacca portellone sul volo alaska airlines 5

Alaska Airlines non ha fornito informazioni sulle possibili cause. Via social il National transportation safety board e la Faa hanno scritto che stanno indagando e che pubblicherà gli aggiornamenti «non appena saranno disponibili». Lo stesso farà anche il costruttore, Boeing. Il velivolo coinvolto era stato consegnato il 31 ottobre 2023 — stando a quanto il Corriere può vedere all’interno del database specializzato ch-aviation — e il primo volo con passeggeri è stato effettuato l’11 novembre scorso: da allora ha completato 145 viaggi, secondo Flightradar24.

alaska airlines 2

[...] Il Max è la versione più recente — e inquina meno — del 737 classico, uno degli aerei a corridoio singolo più utilizzati nel mondo. Da quando è entrato in servizio — nel 2017 — ha accumulato oltre 6,5 milioni di ore in volo, secondo gli ultimi dati forniti da Boeing. Ma nel 2018 e 2019 — con gli incidenti in Indonesia ed Etiopia (346 morti) della versione un po’ più piccola, il Max 8, è scattata la messa a terra di tutti gli esemplari, inclusi i Max 9, per quasi due anni in tutto il mondo. Il modello è tornato in servizio solo dopo che Boeing ha apportato delle modifiche al sistema di controllo automatico del volo alla causa degli incidenti.

alaska airlines 1 ALASKA AIRLINES si stacca portellone sul volo alaska airlines 1 alaska airlines 3