27 mar 2024 12:31

PANICO SULLE STRADE TEDESCHE – GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DI LIPSIA, UN PULLMAN FLIXBUS SI RIBALTA IN AUTOSTRADA: ALMENO CINQUE MORTI E NUMEROSI FERITI - IL BUS ERA IN VIAGGIO PER MONACO QUANDO È USCITO DI STRADA PER RAGIONI SCONOSCIUTEA LIPSIA UN PULLMAN FLIXBUS SI RIBALTA: ALMENO CINQUE MORTI E NUMEROSI FERITI. ATTUALMENTE NON SI CONOSCONO ANCORA LE NAZIONALITÀ DELLE VITTIME…