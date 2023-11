PANNELLA FOREVER! – IL VIALE CENTRALE DI CORSO SICCARDI, A TORINO, PRENDERÀ IL NOME DI “PASSEGGIATA MARCO PANNELLA”, IN ONORE DEL LEADER RADICALE MORTO NEL 2016 A 86 ANNI - NON È PASSATA, INVECE, LA PROPOSTA DI INTITOLARE LA PISTA CICLABILE DI CORSO ROSSELLI O IL VIALE PEDONALE AL CENTRO DI CORSO MATTEOTTI A NILDE IOTTI, STORICA ESPONENTE DEL PCI - E IL PD DELIRA: "I DIRITTI DELLE DONNE VENGONO RIMESSI IN DISCUSSIONE..." (MA CHE C'ENTRA?)

marco pannella urla

A Torino prenderà il nome di “Passeggiata Marco Pannella” il viale centrale di corso Siccardi compreso tra piazza Arbarello e via Cernaia. Il 7 novembre 2023 lo ha deciso all’unanimità la Commissione Toponomastica presieduta da Maria Grazia Grippo. Giacinto Pannella, conosciuto come Marco, tra i fondatori del Partito Radicale, si spense all’età di 86 anni il 19 maggio 2016.

"Come politico e parlamentare ha legato il suo nome alla battaglie come l’introduzione del divorzio e la depenalizzazione dell’aborto attraverso lo strumento del referendum popolare oltre a quelle condotte per i diritti civili in Italia, per l’antiproibizionismo, per i diritti Lgbtqia+, per le condizioni carcerarie e per il 'fine' vita", si legge nel periodico del consiglio comunale che ne dà notizia. [...]

marco pannella all'histeria

"Per colpa dell’arroganza politica del centro sinistra oggi registriamo l’intitolazione di una sola passeggiata, quella a Marco Pannella, invece si poteva uscire dalla commissione con altre due importanti intitolazioni, quella alla scienziata torinese Rita Levi Montalcini e a Nilde Iotti, ma la Conticelli ha voluto indicare per la Iotti lo stesso sedime indicato dal comitato promotore per Rita Levi Montalcini, ossia corso Galileo Ferraris nel tratto centrale del viale che va da via Cernaia a Corso Matteotti, questo contrariamente a quanto riportato in atti, ossia la ciclabile di corso Rosselli a Nilde Iotti, per la quale non avremmo avuto nessuna difficoltà a votare favorevolmente. Invece si è deciso di posticipare la decisione per la professoressa Montalcini e procedere al voto per assegnare corso Galileo Ferraris alla Iotti. [...]

“[...] I diritti delle donne vengono costantemente rimessi in discussione e anche Nilde Iotti rappresenta dunque motivo di imbarazzo, soprattutto per i partiti della destra di Governo che oggi in Commissione non hanno votato. Il partito della prima donna Presidente del Consiglio non ha voluto rendere degna memoria alla prima donna Presidente della Camera. È dal 2011 che la nostra Madre costituente attende di essere ricordata nella prima capitale d’Italia, allora la richiesta fu presentata dalle consigliere Genisio e Centillo”, afferma Nadia Conticelli, capogruppo PD Comune di Torino.

Marco Pannella nilde iotti palmiro togliatti palmiro togliatti nilde iotti nilde iotti e l'ultimo saluto a palmiro togliatti marco pannella campagna elettorale 1987