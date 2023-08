IL PANTANO DEL FRONTE SPINGE GLI UCRAINI AD ATTACCARE CRIMEA E RUSSIA – CI SONO STATE NUOVE ESPLOSIONI NELLA PENISOLA SUL MAR NERO, OCCUPATA DA PUTIN DAL 2014, E NEL PORTO RUSSO DI NOVOROSSIJSK: SECONDO MOSCA, ENTRAMBI GLI ATTACCHI SONO STATI SVENTATI E I DRONI DI KIEV ABBATTUTI – GLI 007 BRITANNICI: PUTIN ATTACCA I PORTI UCRAINI SUL DANUBIO CON I VELIVOLI SENZA PILOTA PER NON PROVOCARE LA NATO

007 GB, MOSCA ATTACCA PORTI COI DRONI PER NON PROVOCARE LA NATO

(ANSA) - Nelle ultime due settimane la Russia ha condotto una serie di attacchi contro i parti ucraini sul Danubio, per colpire il commercio di cereali di Kiev, utilizzando droni kamikaze iraniani Shahed invece dei più potenti missili da crociera: questo per evitare un'escalation del conflitto che possa coinvolgere la Nato.

Lo scrive l'Intelligence militare britannica nel suo bollettino quotidiano rilanciato dal Guardian. Infatti, scrive il ministero della Difesa di Londra, i droni iraniani, che Mosca considera "ragionevolmente precisi", hanno colpito a non più di 200 metri dai confini Nato il porto ucraino di Ismail, sulla sponda opposta del Danubio rispetto alla Romania, membro dell'Alleanza atlantica.

"C'è una possibilità realistica che la Russia usi gli Uav tipo Owa (veicoli aerei senza pilota unidirezionali, ndr) per colpire questa zona, nella convinzione di ridurre il rischio di una escalation rispetto all'uso di missili cruise: la Russia li considera probabilmente ragionevolmente precisi, pur avendo una testata molto più ridotta rispetto ai missili cruise", si legge nel bottettino.

MEDIA, 'ESPLOSIONI IN CRIMEA, DIFESA AEREA RUSSA ATTIVA'

(ANSA) - Esplosioni sono state udite nella notte nella regione di Feodosia della Crimea annessa: lo scrive il canale Telegram 'Vento di Crimea', come riporta Rbc-Ucraina. Residenti parlano di un ronzio simile al suono di un drone. Il canale sottolinea che "la difesa aerea russa sta operando a Feodosia"

FILORUSSI, 'ATTACCO IN CRIMEA, ABBATTUTI TUTTI GLI OBIETTIVI'

(ANSA) - I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto nella notte attacchi in diverse regioni della Crimea, abbattendo tutti i bersagli: lo ha scritto su Telegram un consigliere del governatore filorusso della penisola annessa, come riporta la Tass. "I sistemi di difesa aerea sono stati attivati in diversi distretti della Crimea. Tutti gli obiettivi sono stati abbattuti", ha scritto Oleg Kryuchkov. "Non sono stati segnalati danni o vittime", ha aggiunto.

ESPLOSIONI NELL'AREA DEL PORTO RUSSO DI NOVOROSSIJSK

(ANSA) - Esplosioni seguite da diverse raffiche di mitra sono state udite questa mattina - intorno alle 5:00 ora locale - nell'area del porto di Novorossijsk (territorio Krasnodar), una città russa che si affaccia sul Mar Nero, nel sud-ovest del Paese, presumibilmente a causa di un attacco di droni marini non identificati: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita canali Telegram locali. Secondo i blog russi, un drone marino è stato colpito da un'imbarcazione, ha preso fuoco ed è esploso. Le autorità locali non hanno ancora commentato l'accaduto.

MOSCA, 'DISTRUTTI 2 DRONI MARINI A NOVOROSSIJSK'

(ANSA) - Le navi russe hanno distrutto due droni marini che questa mattina hanno tentato di attaccare la base navale russa di Novorossijsk, (territorio Krasnodar), una città che si affaccia sul Mar Nero, nel sud-ovest del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "All'inizio di oggi, le forze armate dell'Ucraina hanno lanciato due imbarcazioni senza equipaggio per attaccare la base navale di Novorossijsk. In risposta all'attacco, le navi da guerra russe hanno individuato visivamente e distrutto le imbarcazioni senza equipaggio utilizzando le (loro) armi standard", ha dichiarato il ministero. Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato su Telegram che l'attacco non ha causato danni o vittime.

MOSCA, 'SVENTATO ATTACCO IN CRIMEA, DISTRUTTI 13 DRONI'

(ANSA) - Le difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni che hanno tentato di attaccare la Crimea e altri tre droni sono stati neutralizzati dalle apparecchiature di guerra elettronica: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.

MOSCA, SHOIGU VISITA I SOLDATI RUSSI SUL FRONTE UCRAINO

(ANSA-AFP) - Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha visitato a sorpresa i soldati russi sul fronte ucraino per ispezionare le postazioni e per parlare con gli ufficiali, secondo quanto annuncia l'Armata russa in una nota, senza precisare il posto. Shoigu "ha ringraziato i comandanti militari (...) per le azioni offensive" nei confronti delle forze armate di Kiev nella zona di Lyman.

La televisione russa ha mostrato immagini di Shoigu mentre si intrattiene con il generale Andrei Mordvichev, che guida l'Unità di comando centrale russa in Ucraina. Nelle immagini si vede anche Shoigu salire su un mezzo corazzato svedese Cv90, "uno dei tanti veicoli catturati al nemico in combattimento", come afferma la tv russa. L'ultima volta che il ministro della Difesa russo ha visitato zone di operazioni è stata a fine giugno, dopo la rivolta armata del Gruppo Wagner.

