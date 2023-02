25 feb 2023 12:36

PANZA DI MOLTA SOSTANZA – AURORA RAMAZZOTTI HA MESSO IN MOSTRA IL PANCIONE ESPLOSIVO MENTRE SI GODEVA UN POMERIGGIO DI RELAX IN UNA SPA: GIUNTA ORMAI ALL’OTTAVO MESE, LEI E IL FIDANZATO DIVENTERANNO PRESTISSIMO GENITORI DI UN MASCHIO DI CUI ANCORA NON HANNO RIVELATO IL NOME – MA LO SPOILER È ARRIVATO DA PAPÀ EROS CHE, NELL’INTERVISTA A DANDOLO, HA SVELATO CHE POTREBBE CHIAMARSI NICOLÒ…