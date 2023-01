MA CHE STORIA È? – L’ASSESSORE ALLA FORMAZIONE DEL VENETO, ELENA DONAZZAN, RISCRIVE LA STORIA DELL’INVASIONE NAZIFASCISTA, IN UNA CIRCOLARE INVIATA ALLE SCUOLE: “PURTROPPO I RUSSI ACCERCHIARONO LE FORZE NAZIFASCISTE E DILAGARONO” – LA LETTERA RIEVOCA LA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA PER CELEBRARE GLI ALPINI – L’ESPONENTE DI FRATELLI D’ITALIA GIA’ IN PASSATO AVEVA FATTO DISCUTERE PER AVER ELOGIATO MUSSOLINI E AVER CANTATO “FACCETTA NERA”…