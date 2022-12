14 dic 2022 18:43

PANZERI E GIORGI SI DOVRANNO ABITUARE AL CARCERE: I GIUDICI DI BRUXELLES, DOPO LA PRIMA UDIENZA SUL QATARGATE, HANNO DECISO CHE L’EX EURODEPUTATO E IL FIDANZATO DI EVA KAILI DOVRANNO RIMANERE IN GALERA PER ALMENO UN MESE. DECISIONE RINVIATA PER LA BELLA EX VICE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, MENTRE NICCOLÒ FIGÀ-TALAMANCA RIMARRÀ IN REGIME DI SORVEGLIANZA ELETTRONICA…