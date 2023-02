17 feb 2023 14:10

A PANZERI NON BASTA ESSERE DIVENTATO LA “GOLA PROFONDA” DEL QATARGATE PER USCIRE DAL CARCERE – LA PROCURA BELGA HA DECISO CHE L'EX EURODEPUTATO ITALIANO ED EVA KAILI RESTARENNO IN CELLA PER ALMENO ALTRI 2 MESI – RESTA AGLI ARRESTI ANCHE MARC TARABELLA, CHE HA PRESENTATO UN’ISTANZA DI RICUSAZIONE NEI CONFRONTI DI MICHEL CLAIS, IL GIUDICE ISTRUTTORE: AVREBBE “LASCIATO INTENDERE LA SUA OPINIONE SULLA COLPEVOLEZZA” DELL'EURODEPUTATO SOCIALISTA – IN ATTESA CHE LA CORTE D’APPELLO SI ESPRIMA, CLAIS È STATO SOSTITUITO…