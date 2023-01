PANZERI, OGGI E DOMANI – L’EX EURODEPUTATO ARRESTATO PER LO SCANDALO QATARGATE SI È PRESENTATO DAVANTI AI GIUDICI DI BRUXELLES. IL SUO AVVOCATO: “OGGI NON FAREMO COMMENTI DI ALCUN GENERE, TUTTE LE DICHIARAZIONI LE FAREMO ALLA GIUSTIZIA” – GLI INDAGATI RISCHIANO PIÙ DI 4 ANNI DI CARCERE - SECONDO LA PROCURA BELGA, LA FIGLIA DI PANZERI, SILVIA, DI CUI È STATA AUTORIZZATA IERI L’ESTRADIZIONE, ERA UNO DEI “MOTORI” DELLA CORRUZIONE: “SEMBRA AVER SVILUPPATO E ANIMATO UN’ORGANIZZAZIONE FRAUDOLENTA”

1. QATAR: AVVOCATO PANZERI, PARLEREMO SOLO ALLA GIUSTIZIA

(ANSA) – “Oggi non faremo commenti di alcun genere, tutte le dichiarazioni le faremo alla giustizia". Lo ha detto l'avvocato dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, Laurent Kennes, all'ingresso dell'udienza del suo assistito davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles, chiamata a riesaminare la custodia cautelare del politico ritenuto dagli inquirenti l'anima del Qatargate.

2. QATAR: AVVOCATO, PANZERI PRESENTE DAVANTI AI GIUDICI

(ANSA) - PIer Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato socialista in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito della maxi-inchiesta Qatargate, "sarà presente" questa mattina davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles all'udienza fissata per riesaminare la sua custodia cautelare. Lo ha confermato l'avvocato del politico italiano, Laurent Kennes.

3. QATAR: AVVOCATO PANZERI, INDAGATI RISCHIANO PIÙ DI 4 ANNI

(ANSA) - "Per i casi di corruzione" la pena massima "è di quattro anni", mentre quando si parla di associazione a delinquere i rischi sono "più importanti" e quindi gli indagati "rischiano di più, ma anche la violazione del segreto professionale prevede una pena massima di tre anni".

Lo ha detto il legale dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, Laurent Kennes, a margine dell'udienza sulla custodia cautelare del suo assistito. Per esperienza, "so che è difficile portare a termine questo tipo di inchieste" sulle fughe di notizie, ha evidenziato il legale, rammaricandosi che la giustizia non riesca a fermare i leak sulla stampa.

4. SÌ ALL'ESTRADIZIONE DI SILVIA PANZERI: «ERA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE»

Estratto dell’articolo di Giuliana Ubbiali per il “Corriere della Sera”

Silvia Panzeri sarebbe uno dei motori del Qatargate perché «sembra avere sviluppato e animato un'organizzazione fraudolenta»: alla figlia di Antonio Panzeri, l'ex deputato europeo del Pd e poi di Articolo 1 al centro dell 'affaire che ha messo a soqquadro Bruxelles, il giudice Michel Claise assegna un ruolo di primo piano, mentre la Corte d'appello di Brescia dispone che l'avvocatessa 34enne venga consegnata al Belgio.

A più di un mese dagli arresti di Bruxelles, poche righe della richiesta di estradizione riportate nelle cinque pagine della sentenza d'appello di Brescia di ieri forniscono preziosi indizi: per la magistratura belga Silvia Panzeri non solo aveva «completa coscienza» delle manovre corruttive del padre per piegare, pagando, la politica del gruppo Socialisti&Democratici nel Parlamento europeo a favore di Marocco e Qatar, ma è sospettata anche di aver «consapevolmente preso parte» ad atti criminali complessi e ripetuti.

Sui conti che le sono stati sequestrati in Italia, la Guardia di Finanza ha trovato oltre 200 mila euro alimentati negli ultimi due anni da bonifici mensili della ong italiana No Peace without justice e della ong americana Human rights foundation . Nomi che ricorrono nell'inchiesta di Bruxelles, il primo anche per l'arresto di Niccolò Figà Talamanca, segretario generale della base belga della ong italiana, il quale ha specificato che si tratta di compensi professionali del tutto legittimi per l'assistenza legale fornita da Silvia Panzeri. Una eventuale indagine italiana non potrà non verificarlo. […]

