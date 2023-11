21 nov 2023 15:48

PANZEROTTO NON ANDARE VIA - CALZONI O PANZEROTTI? FRITTI O AL FORNO? UNA COSA È CERTA: LE DELIZIOSISSIME MEZZELUNE DI PANE RIPIENE PIACCIONO A TUTTI - PUGLIA E CAMPANIA SI CONTENDONO LA PATERNITÀ DEL PIATTO: PURTROPPO PER ENTRAMBE LE REGIONI, È DIFFICILE DETERMINARE CHI L'ABBIA INVENTATO, ANCHE PERCHE' NE ESISTONO MOLTISSIME VARIANTI, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, COME LE EMPANADAS SUDAMERICANE O LE... - LA RICETTA...