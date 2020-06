UN RAPACISSIMO FRANCESCO MERLO UCCELLA IL REALITY AUTOCELEBRATIVO DI CONTE - “COSA RIMANE DEL GRAN DEBUTTO DEGLI STATI GENERALI? LA PROCESSIONE DI AUTOBLU E DI SCORTE ARMATE. NIENTE GIORNALISTI E L'INFORMAZIONE CHE DIVENTA UN UMILIANTE PISSI PISSI CON UNA GRANDE PRODUZIONE DI PIZZINI DI TA-ROCCO CASALINO. VIDEO PRECONFEZIONATI PER I TG A RETI UNIFICATE. CON CONTE SEMPRE AL CENTRO" - ''CHISSÀ COME HA FATTO CONTE CHE TRUCCAVA TITOLI E CURRICULUM UNIVERSITARIO A DIVENTARE L'UOMO SOLO AL COMANDO, FASTOSO COME BERLUSCONI, SPAVALDO COME RENZI, SAPIENTE NEL RINVIO COME ANDREOTTI, E "NAZIONALISTA" COME SALVINI NELL'ESIBIZIONE DEI SIMBOLI ITALIANI, DA PADRE PIO AL TRICOLORE NELLA CRAVATTA..." - VIDEO