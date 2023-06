29 giu 2023 11:34

PAOLO MIELI ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE MOSSA DA DAVIGO - IL MAGISTRATO AVEVA QUERELATO PER UN EDITORIALE DEL 5 GIUGNO 2020 PUBBLICATO SUL "CORRIERE" IN CUI MIELI SCRISSE: “PALAMARA HA CITATO IL NOME DEI PIÙ IMPORTANTI PROCURATORI PER SOTTOLINEARE COME AVESSE AVUTO PARTE NELLA LORO DESIGNAZIONE. TALVOLTA, LASCIANDO INTENDERE, D'ACCORDO CON PIERCAMILLO DAVIGO” – PER IL GIUDICE SI TRATTA DI UNA “CRITICA, ESSENZA DEL FARE IL GIORNALISTA”