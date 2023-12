6 dic 2023 15:58

IL PAPA' DEI CELLULARI? GUGLIELMO MARCONI – PARLA LA FIGLIA ELETTRA: “NEL 1931 INVENTÒ IL PRIMO RADIOTELEFONO PER PAPA PIO XI. DISSE CHE SAREBBE ARRIVATO UN MOMENTO IN CUI LE PERSONE, CON “UNA SCATOLETTA IN TASCA”, AVREBBERO POTUTO PARLARE CON LA FAMIGLIA - LA RADIO? E’ NATA PER LA GENTE DI MARE. PAPA' VOLEVA AIUTARE I NAVIGANTI CHE SOLCAVANO GLI OCEANI" - GRAZIE A MARCONI SI SALVARONO MOLTE VITE DEL TITANIC: "LUI ERA STATO INVITATO A BORDO COME OSPITE D’ONORE, MA PER FORTUNA NON HA PRESO PARTE. NON AMAVA LA MONDANITA'" - L'INDIFFERENZA DEL GOVERNO ITALIANO QUANDO...