9 mar 2024 15:10

PAPA FRANCESCO HA RIMOSSO DAL GOVERNO PASTORALE DELLA DIOCESI DI LOWICZ IN POLONIA, MONSIGNOR ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA: HA INSABBIATO ABUSI SUI MINORI – LA NOTA DELLA NUNZIATURA DI VARSAVIA: “SONO STATE RISCONTRATE DIFFICOLTÀ NEL GOVERNO PASTORALE E IN PARTICOLARE SUE OMISSIONI NEL TRATTARE CASI DI ABUSI SU MINORI COMMESSI DA SACERDOTI, COME È EMERSO DA UNA INDAGINE CONDOTTA DALLA SANTA SEDE”