10 giu 2023 13:30

PAPA FRANCESCO NON RECITERÀ DOMANI IN PUBBLICO LA PREGHIERA DELL'ANGELUS, MA SOLO IN PRIVATO - IL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA VATICANA MATTEO BRUNI: “CHI VORRÀ UNIRSI A LUI SPIRITUALMENTE IN PREGHIERA LO POTRÀ FARE SEGUENDO LA PREGHIERA DELL'ANGELUS A MEZZOGIORNO” - I MEDICI RASSICURANO: “GLI ABBIAMO CHIESTO DI FARE LA CONVALESCENZA IN OSPEDALE. IL DECORSO POST OPERATORIO E’ REGOLARE, GLI ESAMI DEL SANGUE SONO BUONI”