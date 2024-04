PAPA FRANCESCO SFIDA GLI ACCIACCHI: A SETTEMBRE PARTIRA’ PER L’INDONESIA, PAPUA NUOVA GUINEA E SINGAPORE (SALUTE PERMETTENDO). È IL VIAGGIO PIÙ LUNGO MAI INTRAPRESO DAL PONTEFICE DA QUANTO E’ STATO ELETTO NEL 2013 – CE LA FARA’ L’87ENNE BERGOGLIO? L’ULTIMA TRASFERTA A DUBAI, PREVISTA PER LO SCORSO NOVEMBRE, FU ANNULLATA A CAUSA DEI SUOI CONTINUI PROBLEMI DI SALUTE – IL PROGRAMMA LIGHT PER RENDERE MENO STRESSANTE IL VIAGGIO AL PAPA

"Accogliendo l’invito dei rispettivi Capi di Stato e delle autorità ecclesiastiche, Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore dal 2 al 13 settembre, recandosi a Jakarta dal 3 al 6 settembre, a Port Moresby e a Vanimo dal 6 al 9 settembre, a Dili dal 9 all’11 settembre, e a Singapore dall’11 al 13 settembre”. Lo ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Il programma del viaggio “sarà pubblicato a suo tempo".

Si tratta del viaggio più lungo mai intrapreso da papa Francesco nel corso del suo pontificato nonché della trasferta con il maggior numero di paesi visitati. Jorge Mario Bergoglio, 87 anni e una ormai stabile difficoltà a camminare, ha ridotto i viaggi all’estero.

L’ultima trasferta internazionale, a Dubai a fine novembre scorso per il vertice internazionale sul clima, fu annullata tre giorni prima di partire a causa di un’infezione polmonare. Il precedente viaggio si è svolto a settembre a Marsiglia. E se prima di Pasqua il Papa ha sofferto nuovamente di una bronchite che si è trascinata per alcune settimane, ora ha recuperato le forze.

Nelle prossime settimane sono programmati tre viaggi in Italia – il 28 aprile a Venezia, il 18 maggio a Verona e il sette luglio a Trieste – e sarebbero in via di definizione un viaggio in Belgio in autunno e – ma è tutt’altro che sicuro – un viaggio in Argentina a fine anno.

Rispetto al passato, ad ogni modo, i viaggi del Papa sono organizzati in modo da non sovraffaticarlo. Il numero di città visitate in ogni paese è limitato, per ogni tappa si prevedono dei momenti di riposo e gli impegni pubblici sono ridotti a uno o due al giorno. Ciò non impedisce al Pontefice di ricevere privatamente numerose persone delle nunziature nelle quali pernotta, come già avvenuto più volte negli ultimi viaggi. […]

In Indonesia, il Paese con la più grande popolazione musulmana del mondo, l’attenzione del Papa si concentrerà prevedibilmente sul dialogo interculturale e interreligioso. “La visita di papa Francesco”, ha commentato il governo di Jakarta, “ha un’importanza significativa per il popolo indonesiano, non solo per i cattolici, ma anche per tutte le comunità religiose. La visita potrà anche rafforzare il messaggio di tolleranza, unità e pace nel mondo”.

La Papua Nuova Guinea soffre, tra gli altri, di gravi problemi causati dal cambiamento climatico quali, ad esempio, inondazioni, siccità, e l’innalzamento del livello dell’oceano. Tutte questioni che stanno a cuore al Pontefice che alla “cura della casa comune” ha dedicato un’enciclica, Laudato si’, e un’esortazione apostolica, Laudate Deum.

Timor Est è, insieme alle Filippine, l’unico Paese asiatico dove la maggioranza della popolazione è cattolica. Un paese strategico, per il Papa, che ha elevato l’arcivescovo locale, Virgilio do Carmo da Silva, alla dignità cardinalizia. Ma anche un Paese scosso dal dramma degli abusi sessuali sui minori: il vescovo Carlos Filipe Ximenes Belo, figura-chiave dell’indipendenza del Paese alla fine del secolo scorso nonché premio Nobel per la pace, è stato accusato di recente di violenze sessuali plurime. […]

