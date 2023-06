IL PAPA INVIA, PER LA PRIMA VOLTA, UN DOCUMENTO DIRETTAMENTE DALL’OSPEDALE “GEMELLI”(NORMALMENTE I DOCUMENTI DEL PONTEFICE SONO INVIATI DAL "PALAZZO APOSTOLICO" O DA "SAN GIOVANNI IN LATERANO") – SI TRATTA DEL MESSAGGIO PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO: “I POLITICI CRISTIANI OGGI SI DOVREBBERO RICONOSCERE DALLA CAPACITÀ DI TRADURRE LA FRATERNITÀ IN AZIONI CONCRETE DI BUONA POLITICA: SFIDE COME QUELLA DELLE MIGRAZIONI, O DELLA CURA DEL PIANETA, SI POSSONO AFFRONTARE SOLO A PARTIRE DAL PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA FRATERNITÀ UMANA - E' IMPORTANTE LA VISIONE DI UN'EUROPA CHE TENGA INSIEME UNITÀ E DIVERSITÀ”

PAPA FRANCESCO

IL PAPA PER LA PRIMA VOLTA INVIA UN DOCUMENTO DAL 'GEMELLI'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 GIU - Il Policlinico Gemelli di Roma diviene per la prima volta un luogo in cui firmare i documenti del Papa. Il messaggio del Pontefice, inviato al Partito Popolare Europeo, riporta in calce la firma "Francesco" accanto a "Roma, Policlinico 'Gemelli', 9 giugno 2023". Normalmente i documenti del Papa sono inviati ufficialmente dal "Palazzo apostolico" o da "San Giovanni in Laterano", quest'ultima la sede del vescovo di Roma. Tra gli altri luoghi dove sono stati firmati lettere e documenti papali da Bergoglio c'è anche Assisi ma mai era stato indicato appunto l'ospedale nel quale è ricoverato.

IL PAPA, LA NOSTRA VITA DIVENTI PANE CHE SFAMA I FRATELLI

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 GIU - "L'Eucaristia ci chiama al primato di Dio e all'amore dei fratelli. Questo Pane è per eccellenza il Sacramento dell'amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci chiede di fare altrettanto, perché la nostra vita diventi pane che sfama i fratelli". Lo dice il Papa in un tweet nel giorno in cui la Chiesa celebra il Corpus Domini.

IL PAPA AL PPE, I CRISTIANI AFFRONTINO LA SFIDA DELLE MIGRAZIONI

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 GIU - "Un progetto di Europa oggi non può che essere un progetto di respiro mondiale. Ritengo che i politici cristiani oggi si dovrebbero riconoscere dalla capacità di tradurre il grande sogno di fraternità in azioni concrete di buona politica a tutti i livelli: locale, nazionale, internazionale. Ad esempio: sfide come quella delle migrazioni, o quella della cura del pianeta, mi pare che si possano affrontare solo a partire da questo grande principio ispiratore: la fraternità umana". Lo sottolinea il Papa in un messaggio al Partito Popolare Europeo.

IL PAPA AL PPE, SIATE UNITI SUI VALORI ETICI PRIMARI

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 GIU - Il Papa ha inviato un messaggio al Partito Popolare Europeo chiedendo unità sui "valori etici primari". "È chiaro che un grande gruppo parlamentare debba prevedere un certo pluralismo interno. Tuttavia, su alcune questioni - scrive il Papa nel messaggio al presidente del gruppo Manfred Weber - in cui sono in gioco valori etici primari e punti importanti della dottrina sociale cristiana occorre essere uniti".

Il Papa ha invitato alla formazione per "approfondire e confrontarsi sulle questioni eticamente più rilevanti. È una sfida appassionante, che si gioca soprattutto al livello della coscienza, e che mette anche in luce la qualità di chi fa politica. Il politico cristiano - sottolinea il Papa nel messaggio inviato dal Policlinico Gemelli il 9 giugno e diffuso oggi - dovrebbe distinguersi per la serietà con cui affronta i temi, respingendo le soluzioni opportunistiche e tenendo sempre fermi i criteri della dignità della persona e del bene comune".

IL PAPA AL PPE, L'EUROPA TENGA INSIEME UNITÀ E DIVERSITÀ

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 11 GIU - E' importante "la visione di un'Europa che tenga insieme unità e diversità. Questo è fondamentale". Lo sottolinea il Papa in un messaggio al Partito Popolare Europeo ricordando di avere "avuto modo di sottolinearlo recentemente nella visita in Ungheria.

Un'Europa che valorizzi pienamente le diverse culture che la compongono, la sua ricchezza enorme di tradizioni, di lingue, di identità, che sono quelle dei suoi popoli e delle loro storie; e che nel contempo sia capace, con le sue istituzioni e le sue iniziative politiche e culturali, di far sì che questo mosaico ricchissimo componga figure coerenti", afferma il Papa nella lettera al presidente del gruppo Manfred Weber, inviata dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato.