IL PAPA E’ UN PO’ AMMACCATO - IL RICOVERO AL GEMELLI È IL SECONDO PER PAPA FRANCESCO: IL PRIMO FU L'INTERVENTO CHIRURGICO DEL 4 LUGLIO DEL 2021 PER UNA STENOSI DIVERTICOLARE SINTOMATICA DEL COLON - NELLA VITA DEL PONTEFICE NON SONO MANCATI I PROBLEMI DI SALUTE, COME L'OPERAZIONE AL POLMONE SUBITA DA RAGAZZO, POI LA RICORRENTE SCIATALGIA E, QUALCHE ANNO FA, L'OPERAZIONE ALLA CATARATTA - DA CIRCA UN ANNO IL PAPA SOFFRE DI GONALGIA, OVVERO UN DOLORE AL GINOCCHIO CHE LO HA COSTRETTO A MUOVERSI IN SEDIA A ROTELLE O AD AIUTARSI COL BASTONE…