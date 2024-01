LA PARABOLA DI HARRY E MEGHAN: ACCOLTI COME EROI NEGLI USA, ORA TUTTI LI SPERNACCHIANO – AI GOLDEN GLOBE IL COMICO JO KOY HA RIFILATO UNA SERIE DI BATTUTACCE SUI DUCHI DI SUSSEX: “A QUANTO PARE VERRANNO PAGATI MILIONI PER NON FARE NULLA”, “IMELDA STAUNTON IN 'THE CROWN' È STATA COSÌ FANTASTICA CHE HARRY L’HA CHIAMATA PER CHIEDERE SOLDI” – AD AVERE IL DENTE AVVELENATO CON MEGHAN CI SONO ANCHE I COLLEGHI CHE HANNO LAVORATO CON LEI NELLA SERIE “SUITS”... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Jo Koy

Il 2024 si è affacciato con la sua bella grinta di anno bisestile all’orizzonte della patinata coppia Harry&Meghan. Per i Sussex si è infatti aperto con due belle umiliazioni subite in diretta tv durante la cerimonia dei Golden Globe tenutasi a Los Angeles il 7 gennaio scorso.

[…]

Nel monologo di apertura della premiazione il comico Jo Koy ha fatto due battute contro la coppia reale. «A quanto pare il principe Harry e Meghan Markle verranno comunque pagati milioni di dollari per non fare assolutamente nulla», ha detto l’artista nei primi dieci minuti del discorso, alludendo al documentario «Harry&Meghan», realizzato dai Sussex a fine 2022. «E questo solo per parte di Netflix».

principe harry meghan markle

Poi, ha fatto cenno all’ultima stagione della sesta serie del pluripremiato dramma (sempre prodotto da Netflix) sulla royal family: «Succession ha nove nomination. Una fantastica serie su una famiglia ricca, bianca, disfunzionale, tutta intrigante – oh, aspetta, quello è The Crown. Mi spiace». E ha aggiunto: «Quanto è stata meravigliosa Imelda Staunton in The Crown? Non è stata fantastica? La sua interpretazione della regina era così perfetta che il principe Harry la chiamò e le chiese dei soldi».

meghan markle e il principe harry a new york 6

La battuta più tagliente, però, è arrivata dal cast di Suits, la popolare serie di Netflix nella quale Meghan Markle ha recitato fino all’ormai lontano 2016. Una frase pronunciata da Gina Torres, alias Jessica Pearson, che ben rivela quanto la «rubacuori americana» come la chiamano certi tabloid, sia rimpianta dai colleghi attori.

jo koy

La donna, sul red carpet dei Golden Globes per una réunion con i colleghi della serie alla domanda sul perché non ci fosse sul palco anche Meghan Markle, ha risposto: «Non abbiamo il suo numero di telefono. Non lo abbiamo e va bene così. Siamo convinti che ora stia guardando l’evento in tv e sia felice per noi». Poi, ha aggiunto: «E anche se lei non c’è, è molto emozionante che si parli ancora della nostra serie tv».

principe harry meghan markle meghan markle principe harry principe harry meghan markle 2 principe harry con meghan markle in africa meghan markle principe harry meghan markle e il principe harry a new york 7