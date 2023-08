11 ago 2023 18:24

LA PARACULATA DI VICTORIA’S SECRET: TORNA A FAR SFILARE LE BONONE, AGGIUNGENDO QUALCHE RAGAZZA “NORMALE” – IL MARCHIO ERA FINITO NEL MIRINO DEI SOLITI ROMPIPALLE CHE AVEVANO BOLLATO LE LORO SFILATE COME UN INNO ALLA SOVRAESPOSIZIONE DEL CORPO FEMMINILE PERFETTO – PER QUATTRO ANNI L’AZIENDA HA LAVORATO SOTTOTRACCIA E ORA TORNA CON LE SOLITE HAILEY BIEBER E EMILY RATAJKOWSKI, MA PROPONENDO LINGERIE ANCHE PER CHI NON HA UN FISICO DA TOP MODEL…