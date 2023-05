5 mag 2023 16:01

UN PARADISO ALL’INFERNO – SULLE ISOLE VERGINI DI JEFFREY EPSTEIN SORGERÀ UN MEGA RESORT DI LUSSO: LITTLE E BIG ST. JAMES, TRISTEMENTE CONOSCIUTE COME “LE ISOLE DEL PEDOFILO”, SONO STATE ACQUISTATE PER 60 MILIONI DI DOLLARI DA STEPHEN DECKOFF, UN FINANZIERE CHE VUOLE TRASFORMARE QUEI LEMBI DI TERRA IN UNA META PER RICCASTRI – L’ALBERGONE AVRÀ 25 STANZE EXTRALUSSO E SARÀ PRONTO TRA DUE ANNI…