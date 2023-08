PARAMOUNT FA ALL-IN SULLO STREAMING - LA MULTINAZIONALE DEI MEDIA STATUNITENSE HA VENDUTO LA CASA EDITRICE SIMON & SCHUSTER AL FONDO KKR PER 1,62 MILIARDI DI DOLLARI - IL GRUPPO VUOLE PUNTARE TUTTO SULLA PRODUZIONE DI FILM E SERIE TV E TROVARE SOLDI FRESCHI DA IMMETTERE NELLA PIATTAFORMA "PARAMOUNT+", CHE NELL'ULTIMO TRIMESTRE DEL 2022 HA REGISTRATO PERDITE PER 575 MILIONI…

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

SIMON & SCHUSTER

La casa editrice Simon & Schuster, controllata da Paramount, è stata ceduta al fondo Kkr. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri sera appena dopo la semestrale di Paramount (e pure di Kkr che controlla asset per 510 miliardi) a mercati chiusi. L'intesa è stata raggiunta sulla cifra di 1,62 miliardi di dollari, inferiore a quella pattuita in precedenza con la Penguin Random House che si era impegnata a versare 2,2 miliardi di dollari.Quell'accordo, però, era stato bloccato da un giudice federale che aveva sollevato i rischi di una concentrazione troppo forte in un mercato dell'editoria come quello americano […]

paramount+

Paramount ha deciso di liberarsi della storica casa editrice per poter concentrare le risorse sullo sviluppo di film e di prodotti per lo streaming televisivo, segmento nel quale ha registrato perdite per 575 milioni nell'ultimo trimestre del 2022. Nell'ottica di recuperare liquidità, Paramount sta considerando anche la vendita del blocco di azioni detenute in BET Group, il canale via cavo Usa rivolto alla comunità afroamericana. Un acquirente si sarebbe fatto avanti: è Byron Allen - proprietario di The Weather Channel e di altri network. Lo scorso anno Allen aveva acquistato Black News Channel per 11 milioni di dollari sottraendolo alla bancarotta.

