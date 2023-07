26 lug 2023 17:36

PARATA DI STELLE A PORTOFINO PER IL MATRIMONIO TRA NATHALIE DOMPÉ E CHAMATH PALIHAPITIYA - LEI, CO-CEO DELLA MILANESE DOMPÉ FARMACEUTICI, LUI, PARTITO DAL NULLA, HA AIUTATO FACEBOOK A RAGGIUNGERE IL MILIARDI DI ISCRITTI E HA UN PATRIMONIO STIMATO DI 4 MILIARDI DI DOLLARI - TRA I CENTO INVITATI ALLA CERIMONIA, CHE SI È SVOLTA A CASTELLO BROWN, PARE CHE CI FOSSE ANCHE ELON MUSK (LA SUA PRESENZA NON È STATA CONFERMATA, MA È STATA AVVISTATA LA SUA EX COMPAGNA, GRIMES, PER LE STRADE DI PORTOFINO)