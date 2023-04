14 apr 2023 13:18

IN UN PARCO DI MILANO UN BAMBINO DI 5 ANNI, MENTRE STAVA IMPARANDO AD ANDARE IN BICICLETTA SENZA ROTELLE INSIEME AL PADRE, HA URTATO UNA DONNA DI 87ANNI, CHE HA SBATTUTO LA TESTA ED È MORTA – ORA IL PAPA' DEL PICCOLO RISCHIA UNA CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO E DI DOVER SGANCIARE UN RISARCIMENTO DI 200MILA EURO ALLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA – PER LEGGE, LA PROCURA DI MILANO DEVE PORRE IN CAPO ALL'UOMO LA RESPONSABILITÀ PENALE PER CONDOTTA OMISSIVA…