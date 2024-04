7 apr 2024 08:40

PARENTI E FENDENTI - A POGGIRIDENTI, IN PROVINCIA DI SONDRIO, UN GIOVANE HA UCCISO LO ZIO CON UNA COLTELLATA ALLA GOLA DURANTE UNA LITE IN FAMIGLIA – L’ALLARME È STATO LANCIATO DAGLI ALTRI FAMILIARI PRESENTI IN CASA DURANTE IL LITIGIO: QUANDO I SANITARI SONO ARRIVATI SUL POSTO, NON C'ERA PIU' NULLA DA FARE PER L'UOMO…