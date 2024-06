PARENTI FETENTI - A ROMA, UNA 49ENNE ABBANDONA LA MADRE INVALIDA SENZA CIBO NÉ ACQUA PER ANDARE IN VACANZA E L'ANZIANA MUORE DI STENTI - I CARABINIERI HANNO SCOPERTO IL CADAVERE DOPO ESSERE ANDATI A CASA DELLA DONNA PER CONSEGNARE UN ATTO: INSOSPETTITI DALL'ODORE PROVENIENTE DALL'APPARTAMENTO, SONO ENTRATI DA UNA FINESTRA LASCIATA APERTA E HANNO TROVATO IL...

Ha abbandonato la madre 84enne, invalida e non autosufficiente, poi deceduta dopo alcuni giorni, per stenti, per andare in vacanza con i figli: a Montelibretti, in provincia di Roma, i carabinieri della Compagnia di Monterotondo, all'esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato una donna di 49 anni.

I carabinieri erano andati a casa della donna per consegnare un atto, ma nessuno ha risposto. Insospettiti dall'odore proveniente dall'appartamento, hanno deciso di approfondire il controllo. Hanno quindi effettuato una verifica del perimetro della casa e trovato una finestra aperta che ha permesso loro di accedere. All'interno i militari hanno rinvenuto il cadavere dell'anziana donna, riverso a terra; a coprirla parzialmente un solo lenzuolo. […]

Le indagini hanno consentito di fare immediatamente luce su quanto accaduto, e di indirizzare le indagini sul conto della figlia 49enne, convivente, deputata alla cura dell'anziana, sulla quale sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che invece di accudirla si era allontanata dall'abitazione per andare in vacanza in Abruzzo insieme ai due figli minori. […] La donna è accusata di abbandono di persona incapace, condizione a seguito della quale l'anziana madre è deceduta. […]