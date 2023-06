PARIGI BRUCIA – ENORME ESPLOSIONE IN CENTRO NELLA CAPITALE FRANCESE: IL ROGO SI È SVILUPPATO IN UN PALAZZO DEL V ARRONDISSSEMENT, NON LONTANO DAL QUARTIERE LATINO. LA FACCIATA DELL’EDIFICIO È CROLLATA E CI SAREBBERO DIVERSE PERSONE BLOCCATE ALL’INTERNO DALLE MACERIE. CI SONO 4 FERITI GRAVI… - VIDEO

Une forte explosion vient d’avoir lieu, Rue Saint Jacques, à Paris. pic.twitter.com/G92WIvULvx — Christopher Nunès (@NunesChr) June 21, 2023

PARIGI, ESPLOSIONE IN CENTRO ED EDIFICI IN FIAMME. FORSE FUGA DI GAS

Estratto da https://tg24.sky.it/

esplosione in un palazzo in centro a parigi

Un’esplosione, forse dovuta a una fuga di gas, si è verificata nel centro di Parigi. Alcuni edifici sono in fiamme e almeno un palazzo è crollato. […] Diverse persone stanno pubblicando sui social le immagini della densa colonna di fumo, visibile da tutta la città […]

L’esplosione è avvenuta nel V arrondissement, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino e vicino al Pantheon. Secondo Le Figaro […] si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo della facciata di un edificio e ha innescato incendi in una serie di altri palazzi. “Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire", ha dichiarato il funzionario Edouard Civel.

PARIGI: 'PERSONE SOTTO LE MACERIE, 4 FERITI GRAVI'

(ANSA) - La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all'interno dalle macerie. Dalle prime notizie della tv Bfm, ci sono 4 feriti gravi. La sindaca Anne Hidalgo è sul posto.

esplosione in un palazzo in centro a parigi esplosione in un palazzo in centro a parigi