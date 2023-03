22 mar 2023 14:58

PARIGI, CHE MONNEZZAIO! – CARLA BRUNI PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM IN CUI POSA SOPRA UN CUMULO DI RIFIUTI ACCATASTATI NELLA CAPITALE FRANCESE E IRONIZZA: “ECCO LA PRIMAVERA” – DA SETTIMANE I NETTURBINI DELLA VILLE LUMIERE PROTESTANO PER LA RIFORMA DELLE PENSIONI DI MACRON NON RACCOGLIENDO LA SPAZZATURA E LA MOGLIE DELL’EX PRESIDENTE SARKOZY SI DIVERTE – LA STILETTATA DI SELVAGGIA LUCARELLI...