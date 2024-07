1 lug 2024 19:36

PARIGI VAL BENE UNA RESSA – LA FRANCIA È SULL’ORLO DI UNA GUERRA CIVILE: MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA A PARIGI E NEGLI ALTRI PRINCIPALI CENTRI URBANI DEL PAESE PER PROTESTARE CONTRO LA VITTORIA DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL E SCONTRARSI CON LA POLIZIA - PIÙ CHE STREPITARE IN PIAZZA, SE HANNO TANTO A CUORE LA DEMOCRAZIA FRANCESE, CHE VADANO ALLE URNE E VOTINO PER I CANDIDATI NON LEPENISTI (I SINISTRELLI VOTERANNO I MODERATI MACRONIANI DOVE CI SARÀ BISOGNO?) - VIDEO