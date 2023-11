PARIGI VAL BENE UNA VACANZA – NON C’È PACE PER ANNE HIDALGO, LA SINDACA DI PARIGI CHE MACRON GIÀ VUOLE COMMISSARIARE, ACCUSATA DI ESSERE ANDATA A SVACANZARE PER TRE SETTIMANE IN POLINESIA FRANCESE, UFFICIALMENTE PER VISITARE IL SITO DOVE SI SVOLGERANNO LE PROVE DI SURF ALLE OLIMPIADI DEL 2024 – SOLO CHE SULLE ISOLE È RIMASTA PER PASSARE TEMPO CON FIGLI E NIPOTI SENZA CONTARE CHE L’IMPEGNO UFFICIALE E' PURE SALTATO...

Estratto dell’articolo di Luana De Micco per “Il Fatto Quotidiano”

Anne Hidalgo

Quello che la stampa francese chiama ormai il Tahitigate si è abbattuto su Anne Hidalgo. La sindaca di Parigi deve rendere conto di un viaggio di tre settimane in Polinesia francese, ufficialmente per visitare il sito di Tahiti dove si svolgeranno le prove di surf alle Olimpiadi del 2024.

Solo che la socialista ne ha approfittato per passare del tempo con la figlia e i nipoti che vivono in un'isola dell'arcipelago. […] La lunga trasferta della sindaca è arrivata in un momento di tensione internazionale […] Si aggiunge poi che la visita in programma al sito olimpico, primo motivo del viaggio, è saltata a causa della protesta degli ecologisti e che lei ha postato dai tropici delle foto sui social in cui ha fatto credere ai parigini di pedalare sul lungo Senna.

10. bora bora, polinesia francese

Insomma, tutti questi elementi hanno fatto scatenare un caso. La reazione più furiosa è arrivata da Rachida Dati, l'ex ministra di Sarkozy, mini-sindaca del 7° arrondissement di Parigi, che ha chiesto alla giustizia di aprire un'inchiesta. Ieri, in una nervosa riunione del Consiglio comunale, l'esponente della destra gollista, che aspira alla poltrona di prima cittadina, ha denunciato “l'opacità” della nota spese di Hidalgo e puntato il dito contro il colossale deficit della città, oltre 7 miliardi. In sua difesa, la sindaca ha reso noto il costo del viaggio, 60 mila euro, e fatto appello alla commissione di deontologia del Comune, che ha concluso che i fondi pubblici non sono stati utilizzati a scopi privati.

anne hidalgo

Rieletta nel 2020 per un secondo mandato alla guida di Parigi, Anne Hidalgo è bersaglio di moltissime critiche, tanto per l'eterna diatriba sulla sporcizia in città, tanto per aver aumentato di più del 50% l'imposta sulla prima casa, non tenendo la promessa, su cui era anche stata rieletta, di non aumentare le tasse ai parigini. A sua volta il governo di Macron ha spesso denunciato la “gestione cattiva” della città, minacciando anche di commissariare Parigi.

Onde in Polinesia francese emmanuel macron 1 anne hidalgo 5 moorea, polinesia francese polinesia francese anne hidalgo 4 isola deserta nella polinesia francese anne hidalgo