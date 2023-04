3 apr 2023 09:02

I PARIGINI SI SONO ROTTI IL CAZZO DEI MONOPATTINI! – IERI SI VOTAVA IL REFERENDUM PER BANDIRE GLI SCOOTER ELETTRICI DALLA CAPITALE FRANCESE: L’89% DEGLI ELETTORI HA OPTATO PER IL SÌ AL DIVIETO, MA SOLO IL 7% DEGLI AVENTI DIRITTO HA VOTATO. LE LICENZE DI TRE SOCIETÀ DI NOLEGGIO SCADONO AD AGOSTO, E UN EVENTUALE DIVIETO NON VARRÀ PER I MONOPATTINI PRIVATI…