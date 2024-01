LA PARITÀ DEI SESSI SI VEDE AL MOMENTO DI PAGARE IL CONTO AL RISTORANTE – UN’INFLUENCER AMERICANA HA PUBBLICATO IL VIDEO CON LA REAZIONE SBIGOTTITA DELLE INVITATE A UNA CENA DI COMPLEANNO QUANDO SUO MARITO SI È RIFIUTATO DI PAGARE PER TUTTE LE PRESENTI: “PAGO SOLO PER MIA MOGLIE E PER LA FESTEGGIATA” – LE AMICHE DELLA FESTEGGIATA HANNO CERCATO IN TUTTI I MODI DI SCROCCARE IL PASTO: “SEI L’UNICO UOMO”, MA LUI È STATO UN MURO DI GOMMA, ANCHE PERCHE’ AVREBBE DOVUTO SGANCIARE 700 DOLLARI – ALLA FINE LE FORCHETTONE HANNO CERCATO DI… - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 2

La questione di chi debba pagare il conto quando si mangia fuori è sempre motivo di dibattito, ma a volte la situazione degenera e anziché cercare di capire quale sia il modo migliore di gestirla - per esempio, tenendo in considerazione le finanze dei partecipanti o chi ha esteso l'invito e altre circostanze - si finisce per prendere posizioni estreme e spesso irrispettose. Ne è la prova ciò che è successo al termine di una cena di compleanno: le invitate hanno chiesto a gran voce che fosse l'unico uomo presente al tavolo a occuparsi del conto di circa 700 euro, ma lui non si è fatto convincere e ha finito per offrire soltanto alla moglie e alla festeggiata.

uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 3

«Perché vorresti dividere? Siamo tutte donne» «Puoi dividere il conto? Pago per la festeggiata e mia moglie», dice l'uomo al cameriere, […] si alza quasi immediatamente un confuso coro di voci: «Dividere?», chiedono, «Scusa, ma sei l'unico uomo qui. Perché vorresti dividere? Siamo tutte donne», spiega un'invitata in particolare.

A quel punto, lui risponde dicendo che pagare per tutti non è affatto una sua responsabilità e che, oltre a sua moglie, avrebbe offerto la cena alla festeggiata. […] Il dibattito continua ma quando si fa chiara l'intenzione di lui di non pagare per tutte quante, la festeggiata cerca di interrompere il litigio chiedendo di evitare questo tipo di discorsi e atteggiamenti mentre sono riuniti al ristorante per il suo compleanno.

uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 8

La sua richiesta, tuttavia, viene ignorata, e poco dopo guarda l'uomo e dice: «Sono solo 700 euro». Quando viene chiesto alla moglie di lui cosa pensa della situazione, lei dà ragione al marito e dice loro che quando si sposeranno capiranno meglio le sue motivazioni. A quel punto, diverse donne si alzano dal tavolo e si dirigono verso l'uscita per forzarlo a coprire la spesa. La festeggiata dice che la situazione è ridicola e che dato il sistema in cui si trovano non avrebbe mai dovuto chiedere di dividere.

Gli utenti nei commenti sono, per la maggior parte, d'accordo con la decisione dell'uomo: «Wow, grande, hai tenuto duro e lo rispetto! E tua moglie ha ragione!». […] c'è chi si fa venire il dubbio: «Pensate sia successo davvero o fosse tutto preparato? Comunque, se sei un adulto puoi pagare la tua parte».

uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 5 uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 6 uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 4 uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 1 uomo si rifiuta di pagare cena di compleanno per tutte le invitate 7