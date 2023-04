PARLA DANIELA DONGHIA, LA GUIDA TURISTICA 61ENNE CHE IERI È VOLATA GIÙ DAL BELVEDERE DEL GIANICOLO: “MI SONO APPOGGIATA ALLA STACCIONATA, ERA COMPLETAMENTE FRADICIA, HA CEDUTO E SONO CADUTA. ORA FARÒ DENUNCIA, NON SI PUÒ TENERE UN BENE PUBBLICO IN QUELLE CONDIZIONI” – E INIZIA LO SCARICABARILE SULLE RESPONSABILITÀ: LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO, LORENZA BONACCORSI DICE CHE L'AREA “SAREBBE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE CAPITOLINO", MA LORO…

"Mi sono appoggiata alla staccionata. Era completamente fradicia e ha ceduto. Si è spezzata nelle mie mani e sono caduta. Ora farò denuncia". Daniela Donghia, la guida turistica di 61 anni precipitata giovedì mattina al Gianicolo, è volata per quasi sette metri prima di finire contro un albero.

Ieri mattina aveva accompagnato una classe del liceo scientifico Keplero alla scoperta delle bellezze di Roma. Poche ore dopo è ritrovata all'ospedale San Camillo con una costola rotta ed escoriazioni su tutto il corpo. Viva per miracolo.

"Stavo facendo una visita guidata. Eravamo al Gianicolo e avevo deciso di fargli assistere allo sparo del cannone di mezzogiorno da sotto, così i ragazzi potevano vedere tutta la preparazione" Daniela Donghia, che in 15 anni attraverso l'associazione Comitato Gianicolo ha accompagnato migliaia di studenti, conosce quel posto come le sue tasche. E poco prima di mezzogiorno, in un attimo di pausa concesso ai ragazzi, si è appoggiata alla staccionata in cerca di ristoro. […]

"Sono andata a finire addosso a un albero ed è stata la mia fortuna. Senza quel tronco non so quanto avrei continuato a rotolare, sarei precipitata nell'orto botanico di sotto". A soccorrere Daniela, poi, sono stati i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Trastevere e al 118, pochi minuti dopo l'incidente.

[…] "Chiaro che farò denuncia, non si può tenere un bene pubblico in quelle condizioni. Sta peggiorando tutto sempre di più. Il sabato e la domenica è pieno di famiglie. Non riesco a pensare cosa sarebbe accaduto se lì ci fosse stato un bambino, che corre e va a sbattere o un anziano".

[…] "Il legno era completamente fradicio. Lo hanno constatato anche i vigili che sono intervenuti. Ho saputo che anche nei giorni precedenti era successa la stessa cosa a un'altra professoressa. Lei è stata salvata da un alunno che l'ha afferrata impedendole di cadere di sotto, ma nessuno aveva messo in sicurezza l'area"

Secondo la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, l'area sarebbe "di competenza del dipartimento ambiente capitolino". Ma dal dipartimento, a fine giornata, nessuno era a conoscenza dei fatti: "Ah, si è rotta una staccionata?".

