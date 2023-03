31 mar 2023 17:27

PARLA LA STUDENTESSA 22ENNE CHE HA DENUNCIATO PER STUPRO IL CALCIATORE MANOLO PORTANOVA: "NEGLI ULTIMI ANNI HO SCOPERTO DI AVERE TANTI NOMIGNOLI: 'QUELLA DI PORTANOVA', 'UNA POCO DI BUONO', 'LA STUPRATA'. NON SONO STATA IO A VOLER DARE CLAMORE A QUESTA ORRIBILE VICENDA" - "OLTRE A CIÒ CHE HO DOVUTO SUBIRE, MI RITROVO DI FRONTE A CHI TENTA DI AFFOSSARMI E DI METTERMI IN CATTIVA LUCE" - "DENUNCIARE UNA VIOLENZA SESSUALE SIGNIFICAVA AFFRONTARE ANNI DI SVALUTAZIONI, DI INSULTI..."