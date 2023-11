IL PARLAMENTO ALBANESE COME UNA CURVA DI ULTRAS - NUOVE PROTESTE, CON IMMANCABILI FUMOGENI E SEDIE AMMUCCHIATE, NELL'AULA DELLA CAMERA DEL PARLAMENTO DI TIRANA - APPENA IL PREMIER EDI RAMA È ENTRATO PER ASSISTERE AL VOTO DELLA LEGGE DI BILANCIO È SCATTATA LA PROTESTA DURANTE LA QUALE È STATO APPICCATO ANCHE UN FUOCO DALLE OPPOSIZIONI - LA STESSA SCENA SI ERA GIA' VISTA SOLO DUE SETTIMANE FA... - VIDEO

Members of Albania's opposition Democratic Party set off smoke bombs and lit flares to disrupt a parliamentary vote on next year's budget. Latest world news: https://t.co/Av2TSbA1gI pic.twitter.com/uNxjxbTbYQ — Sky News (@SkyNews) November 20, 2023

Estratto dell'articolo di Diego Messini per www.open.online

protesta parlamento albanese 2

L’opposizione è disposta a fare fuoco e fiamme pur di bloccare l’approvazione della manovra per il 2024. Non in Italia, ma in Albania, dove lo scenario si è palesato oggi letteralmente. Non appena il premier Edi Rama ha fatto ingresso in Parlamento per assistere al voto sulla legge di bilancio, diversi parlamentari dell’opposizione di centrodestra hanno dato vita a una rumorosa protesta. Alcuni di essi hanno infatti acceso fumogeni di colore rosso, verde e viola.

[...] Una protesta del tutto simile era già andata in scena nella stessa aula meno di due settimane fa. Ma questa volta la situazione è sembrata per un attimo poter seriamente sfuggire di mano, quando dai banchi dell’opposizione si sono accese delle fiamme: un «fuoco fatuo» presto spento da alcuni parlamentari stessi. Nel caos, comunque, la sessione è stata ovviamente interrotta e il premier Edi Rama ha lasciato l’aula. [...]

protesta parlamento albanese 3

E il premier Rama, incredulo per quanto accaduto, non ha potuto non commentare la protesta «infuocata» dell’opposizione: «Hanno portato il vocabolario e le abitudini della strada in politica, mentre hanno gettato la politica in mezzo a una strada, seminando discorda, caos, violenza e raccogliendo solo sconfitte su sconfitte», ha contrattaccato il premier e alleato di Giorgia Meloni.

